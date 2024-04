Spittal setzt seine ungeschlagene Serie fort und gewinnt mit 3:0

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 13:30

In einem packenden Duell der 19. Runde der Kärntner Liga standen sich der SV Spittal und der VST Völkermarkt gegenüber. Die Mannschaft aus Spittal war bereits stark in die zweite Saisonhälfte gestartet und hatte sich fest vorgenommen, ihre Serie weiter auszubauen. In einem ausgeglichenen Spiel gelang es ihnen, das Spiel gegen Völkermarkt mit einem klaren 3:0-Sieg für sich zu entscheiden. Diese Leistung unterstreicht die Ambitionen des SV Spittal in der laufenden Saison und lässt die Fans gespannt auf weitere Erfolge blicken.

Spittaler Verteidigung war kaum zu durchbrechen

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit boten sich beiden Mannschaften Chancen. Dem SV Spittal gelang es, sein erstes Tor nach einem Standard zu erzielen. Killian Brandner war es, der im Nachschuss nach einem Freistoß die 1:0 Führung in der 24. Minute für Spittal markierte. Trotz des Bemühens von Völkermarkt konnte die Defensive der Spittaler an diesem Tag sehr gut standhalten. So ging es mit einer knappen 1:0 Führung für Spittal in die Halbzeitpause.

Foto: SV Spittal

Effizienter Auftritt der Drautaler

Die zweite Hälfte verlief nahezu identisch. Völkermarkt setzte einige gute Akzente, konnte jedoch keine ihrer Chancen verwerten. In der 74. Minute nutzte Adrian Steurer eine Gelegenheit, nachdem zwei Spieler des VST Völkermarkt ausrutschten, und erhöhte die Führung auf 2:0 für Spittal. Kurz vor Schluss setzte Spittal den entscheidenden Stich: Nach einem präzisen Querpass von Hoi gelang Rashidi Udikaluka ein eins-gegen-eins-Duell, das er zum 3:0 Endstand erfolgreich abschloss. Damit sicherte sich der SV Spittal einen verdienten Sieg und festigte seine Position in der Liga.

So steht es um die Teams

Mit diesem Sieg setzt sich der SV Spittal auf den zweiten Platz der Tabelle und konnte seine Serie von neun ungeschlagenen Spielen erfolgreich fortsetzen. Für die Mannschaft von Philipp Dabringer steht nächste Woche ein anspruchsvolles Auswärtsspiel gegen den KAC an.

Im Gegensatz dazu hat der VST Völkermarkt seit neun Spielen keine vollen Punkte mehr einfahren können. Aktuell steht er mit 23 Punkten auf dem 10. Tabellenplatz und muss nächste Woche zuhause gegen den Tabellenführer Treibach antreten.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Oswald, Sportlicher Leiter SV Spittal:

„Es war eine sehr ausgeglichene Partie. Das Ergebnis war für uns top, hätte aber über den Spielverlauf auch anders kommen können. Gratulation auch auf diesem Weg an unsere Defensive – sie legte wieder eine gute Leistung an den Tag.“

Die Besten: Spittal Hoi, Brandner (Verteidigung) bzw. Völkermarkt keiner

