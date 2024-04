Kraig gewinnt Kellerduell mit 3:2 gegen den SC Landskron

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 21:09

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Kärntner Liga trafen heute der SC Landskron und der SV Kraig aufeinander. In einer hochspannenden Partie gelang es dem SV Kraig, sich mit einem knappen 3:2-Sieg durchzusetzen. Damit liegt er momentan auf dem vierzehnten Tabellenrang.

Hertelt mit Doppelschlag in Halbzeit eins

Heute zeigten beide Mannschaften von Beginn an, dass sie sich nichts schenken würden. In einer spielerisch eher schwachen Partie stand der Kampf im Vordergrund. Die Landskroner gingen in der 26. Minute durch Ingo Mailänder mit 1:0 in Führung. Doch Kraig antwortete prompt: In der direkten Antwort konnte Sebastian Hertelt in der 27. Minute den Ausgleich erzielen. Nur wenige Minuten später, in der 33. Minute, war es erneut Hertelt, der nach einem schnellen Konter die Führung auf 2:1 für Kraig ausbauen konnte.

Showdown in den letzten 20 Minuten

In der zweiten Halbzeit stand erneut der Kampf im Vordergrund. Landskron setzte mit langen Bällen Kraig unter Druck und konnte vereinzelt zu Chancen kommen. Doch in der 64. Minute gelang es Marco Pusnik, den SV Kraig vorerst mit 3:1 in Führung zu bringen. Landskron gab jedoch nicht auf: Nach einem Abwehrfehler konnte der eingewechselte Harun Memic eine Tormöglichkeit nutzen und zum 2:3 verkürzen. Landskron kämpfte nun mit enormem Einsatz um den Ausgleich, während Kraig gut verteidigte und einen zusätzlichen Spieler in die Defensive stellte. In der 94. Minute sah Philipp Ronacher nach einem Foul die rote Karte. So endete eine emotionsgeladene Partie mit einem knappen 3:2-Sieg für Kraig.

Foto: SV Kraig

So steht es um die Teams

Nach dieser Niederlage findet sich Landskron nun auf dem vorletzten Tabellenplatz wieder und konnte seine Sieglosserie nicht durchbrechen. Für das Team von Lassnig Hannes steht in der kommenden Woche ein Auswärtsspiel gegen ATSV Wolfsberg an, in dem man dringend Punkte sammeln muss, um sich im Abstiegskampf zu behaupten.

Im Gegensatz dazu konnte Kraig wichtige Punkte im Abstiegsrennen sammeln, indem die Mannschaft von Harald Proprentner nach vier Niederlagen endlich ihren ersten Sieg einfahren konnte. Nächste Woche besteht die Möglichkeit, diesen Schwung weiterzuführen, wenn man zuhause auf den SV Donau trifft.

Stimme zum Spiel

Harald Proprentner, Trainer SV Kraig:

„Heute stand vor allem der Kampf im Vordergrund. Wir mussten nach dem Rückstand direkt antworten und das gelang uns. Nach dem 2:3 mussten wir uns noch mehr auf die Defensive konzentrieren.“

Die Besten: Landskron keiner bzw. Kraig Lamzari, Hertelt (Sturm)

Details

