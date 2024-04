Lendorf erzielte Last-Minute-Goal und sichert sich drei Punkte in Bleiburg

Spielberichte

In einem packenden Fußballmatch am Samstag, den 6. April, fanden sich die begeisterten Fans des SVG Bleiburg voller Spannung zusammen, um die Gäste aus Lendorf auf ihrem Platz willkommen zu heißen. Die Erwartungen waren hoch, und die Fans freuten sich auf einen wahren Fußballkrimi. Und sie wurden nicht enttäuscht. Obwohl Lendorf auf dem Papier als Underdog galt, zeigte das Team von Christoph Morgenstern eine bemerkenswerte Leistung. Das Drama erreichte seinen Höhepunkt, als Lendorf in letzter Minute das entscheidende Tor erzielte und sich drei wertvolle Punkte mittels einem knappen 3:2 sicherte.

Zwei Elfmeter in Halbzeit eins

Das Spiel begann offensiv wie erwartet mit den Bleiburger Spielern, die von Anfang an enormen Druck ausübten. Die Anstrengungen wurden belohnt und schon in der 12. Minute gelang es ihnen, durch einen Elfmeter in Führung zu gehen, als Nikola Tolimir trocken verwandelte und das Scoreboard auf 1:0 brachte. Doch Lendorf ließ sich nicht unterkriegen und erhöhte ebenfalls den Druck. In der 28. Minute gelang Christian Kautz der verdiente Ausgleichstreffer. Kurz vor der Halbzeitpause bekam Lendorf dann selbst einen Elfmeter zugesprochen, den Sandro Morgenstern sicher zum 2:1 für Lendorf verwandelte.

Kautz schießt Lendorf in der Nachspielzeit zum Sieg

In der zweiten Halbzeit zeigte der SVG Bleiburg wahre Kampfeslust und setzte alles daran, das Spiel zu drehen. In der 58. Minute gelang ihnen durch Marcel Primozic der verdiente Ausgleichstreffer. Es war spürbar, dass beide Mannschaften heute unbedingt siegen wollten, und das Spiel entwickelte sich zu einem regelrechten Schlagabtausch. Während Bleiburg das Tempo immer weiter erhöhte, wartete Lendorf geduldig auf Konterchancen. Und genau in der 93. Minute schlug erneut Christian Kautz zu: Nach einem blitzschnellen Konter überwand er den Torhüter im eins-gegen-eins-Duell und sicherte Lendorf den knappen, aber verdienten 3:2-Sieg.

Foto: FC Lendorf / Günter Dokter

So steht es um die Teams

Mit dieser Niederlage rutscht der SVG Bleiburg auf den fünften Tabellenplatz zurück und wird nächste Woche in einem Auswärtsspiel auf den Tabellenzweiten Velden treffen, gegen den man im Hinspiel einen überzeugenden 2:0-Sieg erringen konnte. Im Gegensatz dazu setzt Lendorf seine eindrucksvolle Serie fort, nun schon das fünfte Spiel in Folge ohne Niederlage. Unter der Leitung von Christoph Morgenstern präsentiert sich das Team momentan in bestechender Form und wird nächste Woche zuhause gegen den SAK antreten, bereit, seine Serie fortzusetzen und weitere wichtige Punkte zu sammeln.

Stimme zum Spiel

Christoph Morgenstern, Trainer Lendorf:

„Ein sehr wichtiger Sieg für uns. Wir mussten heute mit einem spielerisch starken Gegner mithalten und konnten in letzter Minute das Spiel für uns entscheiden. Ich gratuliere meiner Mannschaft zu diesem Sieg!“

Die Besten: Bleiburg Tolimir (Mittelfeld), Knauder (Sturm) bzw. Lendorf Zraunig (Mittelfeld), Kautz (Sturm)

