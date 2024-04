Stephan Bürgler schießt den ATUS Ferlach aus 50 Metern zum Sieg

Spielberichte

Im mit Spannung erwarteten Derby zwischen dem SV St. Jakob/Ros. und dem ATUS Ferlach fiel heute nicht nur das Ergebnis, die mit einem überzeugenden 2:0-Sieg triumphierten, zugunsten der Gäste aus, sondern auch ein spektakuläres Traumtor sorgte für Aufsehen. Darüber hinaus gibt es eine bedeutende Veränderung für den SV St. Jakob/Ros.: Alexander Stroj steht nicht mehr als Coach an der Seitenlinie.

St. Jakob wurde früh geschockt

Der SV St. Jakob hatte sich vor dem Spiel viel vorgenommen und war entschlossen, das Spiel zu dominieren. Doch schon in der 11. Minute kam alles anders: Stephan Bürgler überraschte mit einem kraftvollen Schuss aus 50 Metern, der direkt im Tor landete und Ferlach in Führung brachte. Dieser unerwartete Treffer war ein schwerer Rückschlag für St. Jakob. Die Situation verschärfte sich weiter, als in der 28. Minute Manuel Guggenberger verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Mit einem Rückstand von 1:0 für Ferlach ging es für St. Jakob in die Halbzeitpause.

Ferlach konsequent

Die zweite Halbzeit gestaltete sich weitestgehend chancenarm, während der SV St. Jakob verzweifelt versuchte nach vorne zu spielen, jedoch ohne zählbaren Erfolg. Die solide Defensive von Ferlach stand stabil und verteidigte jeden Angriffsversuch erfolgreich. Jeder Fehler der Gastgeber wurde konsequent ausgenutzt. In der 73. Minute war es erneut Stephan Bürgler, der mit einem präzisen Schuss zum 2:0 Endstand einnetzte und damit das Spiel endgültig entschied.

So steht es um die Teams

Für den SV St. Jakob bedeutet diese Niederlage bereits die sechste in Folge, was zu einer entscheidenden Veränderung führte: Der Verein trennte sich von Trainer Alexander Stroj. Mit nur 14 Punkten findet sich St. Jakob am Tabellenende wieder und steht vor einer gewaltigen Herausforderung, wenn man nächste Woche auswärts gegen Köttmannsdorf zu einem weiteren Derby antreten muss. Der Derbypartner hat ebenfalls einen Trainerwechsel zu verzeichnen. Der ehemalige St. Jakob Trainer Suppantschitsch übernimmt nun die Seitenlinie von Köttmannsdorf.

ATUS Ferlach hingegen konnte mit diesem Sieg auf den zwölften Tabellenplatz vorrücken und wird nächste Woche die Austria Amateure empfangen. Mit dem Schwung aus dem letzten Spiel hofft das Team, seine positive Serie fortzusetzen und weitere wichtige Punkte zu sammeln.

Stimme zum Spiel

Alexander Stroj, Trainer St.Jakob:

„Wir wussten, dass heute ein Sieg her musste. Leider konnten wir das am Platz nicht umsetzen, gerieten durch ein Traumtor in Rückstand und konnten nicht mehr aufholen. Ich wünsche der Mannschaft für die restliche Saison noch viel Glück!“

Die Besten: St. Jakob keiner bzw. Ferlach Bürgler (Sturm)

