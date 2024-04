KAC weiterhin in Form und gewinnt mit 1:0 gegen den SV Spittal

Spielberichte

Am Freitagabend stand ein hochkarätiges Aufeinandertreffen zwischen dem KAC und dem SV Spittal auf dem Programm. Beide Teams präsentierten sich in den vergangenen Spielen äußerst stark und versprachen ein Spiel auf Augenhöhe. In einem hart umkämpften Match behielt der KAC letztendlich die Oberhand und konnte sich knapp mit einem 1:0-Sieg durchsetzen.

KAC in Hälfte eins präsenter

In der ersten Halbzeit zeigte der KAC eine beeindruckende Leistung, indem er frühzeitig den Gästen aus Spittal den Spielaufbau erschwerte und sich zahlreiche Torchancen erarbeitete. Spittal stand jedoch kompakt in der Verteidigung und hielt dem Druck stand. In der 22. Minute gelang es schließlich Mihret Topcagic vom KAC, nach einem Nachschuss das erlösende 1:0 zu erzielen. Mit diesem wichtigen Treffer ging es mit einer knappen Führung von 1:0 für den KAC in die Halbzeitpause.

Spittal kam besser aus der Pause

Nach dem Seitenwechsel zeigte der SV Spittal eine Leistungssteigerung und kam besser ins Spiel. Er erspielte sich einige Torchancen, jedoch fehlte es im entscheidenden Moment an Durchschlagskraft, um den Ausgleichstreffer zu erzielen. Der KAC hingegen konzentrierte sich darauf, das knappe Ergebnis zu verwalten und verteidigte geschickt. Durch die solide Leistung gelang es dem KAC, seine Erfolgsserie fortzusetzen und am Ende den verdienten 1:0-Sieg über die Zeit zu bringen.

So steht es um die Teams

Der KAC setzt seine Erfolgsserie fort und bleibt bereits im siebten Spiel in Folge ungeschlagen. Mit einer soliden Leistung sicherte man sich erneut drei wichtige Punkte. In der nächsten Woche steht für das Team von Rudolf Perz ein Auswärtsspiel gegen den SK Treibach an, bei dem es seine Serie weiter ausbauen möchte.

Hingegen konnte der SV Spittal seinen Lauf nicht fortsetzen und musste nach neun ungeschlagenen Spielen heute eine Niederlage einstecken. Für die Mannschaft von Philipp Dabringer heißt es nun, sich auf das kommende Derby gegen die Gäste aus Lendorf vorzubereiten und dort wieder auf Erfolgskurs zu kommen.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Oswald, Sportlicher Leiter SV Spittal:

„Der KAC war in der ersten Halbzeit aktiver und konnte mit 1:0 in Führung gehen. Nach der Halbzeit zeigten wir eine enorme Steigerung und hätten auch den Ausgleich machen können.“

Die Besten: KAC Topcagic (Sturm), Spittal Soldo (Tor)

Details

