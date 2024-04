Der SAK feiert 2:0 Sieg in Lendorf

Spielberichte

In einem spannenden Duell der 20. Runde der Kärntner Liga empfing der FC Lendorf den SAK. Bereits im Hinspiel behauptete sich der SAK mit einem klaren 3:0-Sieg. Auch dieses Mal zeigte das Team von Richard Huber seine Stärke und sicherte sich erneut einen verdienten Sieg, dieses Mal mit einem 2:0-Triumph.

SAK dominiert erste Hälfte

In der ersten Hälfte dominierte der SAK das Spielgeschehen und erspielte sich zahlreiche gute Tormöglichkeiten. In der 36. Minute gelang es schließlich, durch einen abgefälschten Schuss von Luka Gajic, in Führung zu gehen. Trotz des Rückstands blieb Lendorf bemüht, nach vorne zu spielen, doch im entscheidenden Moment fehlte die Durchschlagskraft. So ging es mit einer knappen 1:0-Führung für den SAK in die Halbzeitpause.

Lendorf drehte auf

In der zweiten Halbzeit präsentierte sich Lendorf mit einem deutlich verbesserten Auftritt. Man agierte aggressiver in den Zweikämpfen und konnte mehr Spielanteile für sich verbuchen. Der SAK geriet vermehrt in die Defensive, blieb jedoch über Konter gefährlich. In einer hitzigen Schlussphase vergab der FC Lendorf eine aussichtsreiche Ausgleichsmöglichkeit. Im Gegenzug nutzte der SAK eine Konterchance eiskalt aus: In der 93. Minute war es Enes Brdjanovic, der mit seinem Treffer zum 2:0 Endstand die drei Punkte für den SAK sicherte.

Foto: FC Lendorf / Günter Dokter

So steht es um die Teams

Für die Mannschaft von Christoph Morgenstern bedeutete diese Niederlage die erste in der Rückrunde, nachdem sie zuvor fünf Runden wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln konnte. Der FC Lendorf musste sich nun geschlagen geben, nachdem man in einer hart umkämpften Partie dem SAK unterlegen war. In der kommenden Woche steht für Lendorf ein Auswärtsspiel im Derby gegen den SV Spittal an.

Der SAK hingegen setzt seine positive Serie fort und sammelte in den letzten vier Spielen insgesamt acht Punkte. Damit befindet sich das Team von Richard Huber aktuell auf dem fünften Tabellenplatz. Das nächste Spiel bestreitet man zuhause gegen den ATUS Velden.

Stimmen zum Spiel

Christoph Morgenstern, Trainer FC Lendorf:

„In der ersten Halbzeit kamen wir nicht richtig ins Spiel. Das Blatt wendete sich aber in der zweiten Hälfte und wir konnten vermehrt gefährlich werden. Leider ist uns der Ausgleich in der Nachspielzeit nicht gelungen und wir mussten noch das 2:0 in Kauf nehmen.“

Richard Huber, Trainer SAK:

„Wir zeigten eine gute Anfangsphase, konnten auch in Führung gehen. Leider konnten wir nicht so weitermachen. Wir mussten auf unsere Möglichkeiten warten und konnten mit dem 2:0 einen wichtigen Sieg einfahren.“

Die Besten: Lendorf keiner bzw. SAK (Mannschaft)

Details

