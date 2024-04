Martin Lamzari schießt Kraig mit Viererpack zum Sieg

Spielberichte

Für den abstiegsgefährdeten SV Kraig war das gestrige Spiel ein wahrer Befreiungsschlag, als das Team von Harald Proprentner zuhause gegen den SV Donau einen überzeugenden 5:1-Sieg einfuhr. Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Leistung, besonders im Vergleich zum Hinspiel, das der SV Donau noch mit 3:1 für sich entschieden hatte.

Kraig legte eine überzeugende erste Hälfte hin

Von Start an legte Kraig eine beeindruckenden Partie hin, indem die Mannschaft auf jede Gelegenheit lauerte und sich in der 17. Minute belohnte, als Benjamin Lamzari das 1:0 erzielte. Doch der SV Donau zeigte ebenfalls offensive Ambitionen und glich nur eine Minute später durch Emil Jantscher aus. Kraig blieb jedoch fokussiert und spielte klug, indem man immer wieder auf schnelles Umschaltspiel setzte. Dies zahlte sich aus, als Martin Lamzari in der 32. Minute das 2:1 erzielte. Kurz vor dem Pausenpfiff war es erneut Martin Lamzari, der in der 45. Minute das 3:1 markierte. So ging es mit einer verdienten 3:1-Führung für Kraig in die Halbzeitpause.

Schützenfest in Kraig

Nach der Halbzeitpause versuchte der SV Donau verstärkt Druck auszuüben, doch man scheiterte immer wieder an der gut organisierten Abwehr des SV Kraig. Die Mannschaft von Harald Proprentner beherrschte das Spielgeschehen und spielte schnell und effektiv nach vorne. In der 62. Minute erhöhte Martin Lamzari auf 4:1 für Kraig. Zu diesem Zeitpunkt war es offensichtlich, dass Donau nicht mehr in der Lage war, Kraig zu stoppen. Die Dominanz von Kraig wurde schließlich in der 82. Minute unterstrichen, als Martin Lamzari sein viertes Tor an diesem Tag erzielte und das Ergebnis auf 5:1 erhöhte.

So steht es um die Teams

Für den SV Kraig bedeutete dieser Sieg bereits den zweiten in Folge, was seine Entschlossenheit unterstreicht, in der Liga zu bleiben. Mit diesem positiven Trend möchte das Team von Harald Proprentner auch in seinem nächsten Spiel auswärts gegen Bleiburg punkten.

Der SV Donau hingegen wartet weiterhin auf seinen ersten Sieg in der Rückrunde und wird nächste Woche zuhause gegen Landskron antreten, in der Hoffnung, endlich wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Stimme zum Spiel

Harald Proprentner, Trainer SV Kraig:

„Von Anfang an waren wir sehr motiviert und in Spiellaune und konnten auch in Führung gehen. Wir ließen nach dem Ausgleich nicht locker und konnten noch vor der Pause führen. Nach der Pause spielten wir ein wenig ruhiger, aber lauerten immer auf eine Möglichkeit nach vorne. Ich gratuliere dem Team zu diesem Sieg und Martin zu seinen vier Toren!“

Die Besten: Kraig M. Lamzari (Sturm) bzw. Donau keiner

