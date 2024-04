Ferlach siegt gegen die Austria Amateure mit 2:0

Spielberichte

Details Sonntag, 14. April 2024 12:15

Die Mannschaft unter der Leitung von Mario Verdel war nach der schmerzhaften 3:1-Niederlage im Hinspiel gegen die Austria Amateure auf Revanche aus. Mit großem Kampfgeist und Entschlossenheit lieferte Ferlach ein spannendes Spiel ab und konnte sich letztendlich über einen verdienten 2:0-Sieg gegen die Amateure freuen.

Ferlacher Abwehr kaum zu überwinden

Ferlach begann das Spiel zurückhaltend und nahm eine etwas defensivere Ausrichtung ein, wodurch man den Austria Amateuren das Spiel überließ. Die Mannschaft von Mario Verdel setzte auf schnelle Gegenangriffe und konnte bereits in der 18. Minute in Führung gehen. Nach einem verlängerten Kopfball von Jaklitsch erreichte der Ball Florian Verdel, der zum 1:0 einschob. Obwohl die Austria Amateure bemüht nach vorne spielten, gelang es ihnen nicht, die überragende Defensive der Ferlacher zu durchbrechen.

20 Minuten in Unterzahl

Das Spiel blieb weiterhin äußerst spannend, während die Austria Amateure weiterhin auf den Ausgleich drängten. Ferlach blieb jedoch stets in Lauerstellung und verteidigte die Führung mit großem Einsatz. In der 69. Minute schwächte sich Ferlach selbst, als Tarik Nikolovski die Gelb-Rote Karte sah und das Team somit mit einem Mann weniger auskommen musste. Trotz dieser Herausforderung gelang es Ferlach, die Führung zu verteidigen. In der Nachspielzeit sorgte Hannes Schwarz dann für den 2:0-Schlusspunkt und sicherte damit einen hart erkämpften Sieg für sein Team.

Foto: ATUS Ferlach

So steht es um die Teams

Mit diesem Sieg konnte sich Ferlach auf den neunten Tabellenplatz vorarbeiten und feiert damit bereits den zweiten Sieg in Folge. Das Team wird gestärkt in die nächste Woche gehen, wenn es erneut zuhause auf den ATSV Wolfsberg trifft.

Die Austria Amateure hingegen rutschten auf den zehnten Platz ab, haben jedoch die Möglichkeit, in der kommenden Woche zuhause gegen Köttmannsdorf wieder voll anzugreifen und sich in der Tabelle zu verbessern.

Stimme zum Spiel

Mario Verdel, Trainer Ferlach:

„Uns war klar, dass die Austria Amateure spielerisch sehr gut sind, daher standen wir tiefer und spielten auf Konter. Mit dem 1:0 ging unsere Strategie voll auf. Mit dem 2:0 Endstand sind wir sehr zufrieden.“

Die Besten: Ferlach (Mannschaft) bzw. Austria Amateure keiner

Details

