Im Duell der neuen Trainer gab es ein 1:1

Details Sonntag, 14. April 2024 13:36

Im Spiel zwischen Köttmannsdorf und St. Jakob gab es auf beiden Seiten eine Neubesetzung auf der Trainerbank. In einem mit Spannung erwarteten Derby trennten sich die beiden Mannschaften am Ende mit einem 1:1-Unentschieden.

Intensive erste Hälfte

Von Beginn an setzten beide Mannschaften auf einen frühen Druck. St. Jakob gelang es nach einem Ballgewinn, das 1:0 zu erzielen, wobei Florian Schaller erfolgreich war. Die Partie blieb jedoch weiterhin sehr ausgeglichen. In der 20. Minute gelang es Köttmannsdorf, durch Matteo Juvan auszugleichen. So ging es mit einem 1:1-Unentschieden in die Halbzeitpause.

Torlose zweite Hälfte

Die zweite Hälfte begann genauso energiegeladen wie die erste. Beide Mannschaften kämpften unermüdlich darum, die Führung zu erlangen. St. Jakob zeigte eine starke Offensive, vermochte jedoch im letzten Drittel nicht den entscheidenden Treffer zu erzielen. Köttmannsdorf bemühte sich ebenso, blieb jedoch ebenfalls erfolglos. So endete das Debüt der beiden neuen Trainer mit einem hart umkämpften 1:1-Unentschieden.

So steht es um die Teams

Mit der Rückkehr von Alexander Suppantschitsch, einem altbekannten Trainer in der Liga, strebt der ASKÖ Köttmannsdorf einen Neustart auf dem Erfolgspfad an. Nächste Woche wird man auswärts gegen die Austria Amateure um wichtige Punkte kämpfen.

Der SV St. Jakob hingegen kann mit Thomas Höller nach sechs aufeinanderfolgenden Niederlagen endlich wieder auf den ersten Punktgewinn aufbauen. Die Rosentaler werden nächste Woche zuhause gegen den VST Völkermarkt antreten und dabei versuchen, wieder in die Spur zu gelangen.

Stimme zum Spiel

Thomas Höller, Neo-Coach St.Jakob/Ros.:

„Mit dem ersten Spiel mit der Mannschaft bin ich zufrieden. Hier und da gibt es sicherlich noch Dinge zum Verfeinern, aber ich bin guter Dinge.“

Die Besten: Köttmannsdorf keiner bzw. St. Jakob Schaller (Mittelfeld)

Details

