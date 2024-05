Derbysieger! Donau gewinnt das Klagenfurter Derby gegen den SAK mit 3:1

Spielberichte

Im Derby war der SAK zu Gast beim SV Donau, und vor rund 200 begeisterten Zuschauern sahen die Fans eine äußerst spannende Partie. Am Ende konnte sich der SV Donau mit 3:1 durchsetzen und damit nach acht sieglosen Spielen endlich wieder voll anschreiben.

Doppelschlag in einer Minute

Donau war von Beginn an gut in der Partie und konnte sich einige gefährliche Tormöglichkeiten erarbeiten. Der SAK hingegen war kadertechnisch stark dezimiert und tat sich schwer. Bis zur 36. Minute gab es auf beiden Seiten nur wenige Chancen, doch dann gelang Maximilian Trappitsch per Freistoß das wichtige 1:0 für Donau. Direkt im Anschluss erhöhte Damjan Jovanovic auf 2:0. Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Halbzeitpause.

Donau spielte druckvoll weiter

Trainer Richard Huber reagierte zur Halbzeit mit einem Doppeltausch, welcher sofort Wirkung zeigte. In der 55. Minute gelang dem SAK durch Hrvoje Jakovljevic der Anschlusstreffer zum 2:1. Die Gäste drängten nun verstärkt auf den Ausgleich, doch Donau hielt stand und arbeitete weiter konsequent, um in Führung zu gehen. Die endgültige Entscheidung fiel schließlich in der 88. Minute durch Maximilian Rupitsch, der das 3:1 für Donau erzielte. Damit endete das Derby mit einem verdienten Sieg für den SV Donau.

Foto: SV Donau

So steht es um die Teams

Nach acht sieglosen Spielen konnte der SV Donau endlich wieder einen Sieg verbuchen. Mit dem 3:1 Erfolg gegen den SAK sicherte sich das Team von Christian Trappitsch drei wichtige Punkte und belegt nun den achten Tabellenplatz. Am kommenden Sonntag steht für sie ein Auswärtsspiel gegen Spittal an. Der SAK musste aufgrund zahlreicher Ausfälle auf viele Stammkräfte verzichten. In den letzten vier Spielen konnte die Huber-Elf lediglich zwei Punkte holen. Nächste Woche empfängt man zuhause Bleiburg.

Stimme zum Spiel

Christian Trappitsch, Trainer Donau:

„Das war ein richtig verdienter und wichtiger Sieg. Im Derby ist es nie leicht, wir konnten aber am Platz zeigen, dass wir gewinnen wollen.“

Die Besten: Donau Tatschl, Guggenberger (Verteidigung), Trappitsch (Mittelfeld) bzw. SAK keiner

Details

