Spittal fertigt den SC Landskron mit 5:2 ab

Spielberichte

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 12:51

In der englischen Woche empfing der SC Landskron zuhause den SV Spittal. Die Gäste aus Spittal präsentierten sich äußerst dominant und spielten von Beginn an extrem offensiv. Mit einer überzeugenden Leistung setzte sich das Team von Philipp Dabringer verdient mit 5:2 gegen Landskron durch.

Verschossener Elfer der Gastgeber und zahlreiche Chancen für die Gäste

Landskron startete stark in die Partie und hatte bereits zu Beginn eine Chance durch einen Elfmeter, der jedoch über das Tor ging. Spittal fand gut ins Spiel und ging bereits in der 9. Minute durch Samuel Müllmann mit 1:0 in Führung. Landskron ließ sich jedoch davon nicht aus der Ruhe bringen und konnte in der 19. Minute durch Nemanja Lukic ausgleichen. Obwohl Spittal weiterhin drückte, konnten die Oberkärntner ihre Chancen nicht nutzen und sich nicht für ihr starkes Spiel belohnen. So ging es mit einem 1:1-Unentschieden in die Halbzeitpause.

Drautaler Offensive kaum zu bremsen

Landskron startete gut in die zweite Halbzeit, vergab aber zwei Chancen auf die Führung. Im Gegenzug wurde das Team jedoch direkt bestraft und musste in der 64. Minute das 2:1 für Spittal hinnehmen, als Kondic einen Elfmeter verwandelte. Spittal erhöhte nun den Druck und erspielte sich Chance um Chance. In der 74. Minute erhöhte Müllmann auf 3:1 und nur zwei Minuten später, in der 76. Minute, war es Adrian Steurer, der auf 4:1 für Spittal erhöhte. Obwohl Landskron in der 79. Minute durch Gatti auf 4:2 verkürzen konnte, reichte dies nicht aus. Den Schlusspunkt setzte Miha Kostanjsek in der 90. Minute mit dem 5:2 für Spittal.

Foto: SV Spittal

So steht es um die Teams

Landskron befindet sich mit 22 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz der Kärntner Liga. Nach dem Trainerwechsel übernahm Stefan Stresch die Mannschaft interimsmäßig. Am kommenden Samstag steht für den SC Landskron ein Auswärtsspiel gegen Treibach an. Spittal konnte nach der Niederlage vergangener Woche gegen Velden wieder ein Zeichen setzen und steht momentan auf dem 4. Platz der Tabelle. Am Sonntag trifft das Team von Dabringer Philipp zuhause auf Donau.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Oswald, Sportlicher Leiter Spittal:

„Ein wichtiger und verdienter Sieg auch in dieser Höhe. Wir hätten noch ein , zwei Tore machen können. Gratulation zu diesem Sieg an das Trainerteam und die Mannschaft!“

Die Besten: Landskron keiner bzw. Müllmann (Sturm), Steinthaler (Mittelfeld), Walker (Verteidigung)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.