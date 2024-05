Ferlach im Erfolgsrausch: Sechster Sieg in Folge und auch der KAC kann die Verdel-Truppe nicht stoppen

Spielberichte

Details Freitag, 10. Mai 2024 10:36

Der ATUS Ferlach setzt seine beeindruckende Siegesserie fort und ist momentan kaum zu bremsen. Mit einem weiteren Sieg gegen den KAC konnte das Team seine Serie auf sechs Spiele in Folge ausbauen. Bereits von Anfang an zeigte Ferlach eine starke Leistung und setzte alles daran, den Sieg zu erringen. In einer spielerisch überzeugenden Partie behielt Ferlach die Oberhand und gewann verdient mit 1:0.

Bürgler traf per Freistoß

In einer hochklassigen Partie der Kärntner Liga zeigten beide Mannschaften starke Aktionen. Während Ferlach in der ersten Halbzeit leicht dominierte, konnte der KAC mit seiner starken Defensive dagegenhalten. In der 22. Minute brachte Stephan Bürgler Ferlach mit einem präzisen Freistoßtor mit 1:0 in Führung. Das Spiel blieb intensiv, wobei der KAC immer wieder gefährlich wurde. Dennoch stand die Defensive von Ferlach stabil, und so ging es mit einer knappen 1:0-Führung in die Pause.

Ferlacher Abwehr hielt allem Stand

Auch in der zweiten Halbzeit lieferten sich Ferlach und der KAC einen intensiven Kampf. Die Mannschaft von Mario Verdel ließ in der Defensive kaum Möglichkeiten zu, spielte schnell nach vorne und erarbeitete sich einige gute Torchancen. Am Ende behielt Ferlach den Vorsprung und sicherte sich mit einem knappen 1:0-Sieg den sechsten Sieg in Folge.

Foto: ATUS Ferlach

So steht es um die Teams

Nach einem guten Start in das Frühjahr musste der KAC bereits die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Dennoch hat sich das Team durch starke Leistungen auf den elften Platz der Tabelle vorgekämpft. Morgen steht für den KAC ein Auswärtsspiel gegen Köttmannsdorf an. Währenddessen ist Ferlach das Team der Stunde. Mit einer beeindruckenden Serie von sechs Siegen in Folge belegt das Team derzeit den vierten Tabellenplatz. Morgen trifft man zuhause auf Lendorf.

Stimme zu Spiel

Mario Verdel, Trainer Ferlach:

„Es war vom Niveau her sehr gut von beiden Mannschaften. Wir haben leider nach der Führung ein paar Chancen die Führung auszubauen verabsäumt, aber sind hinten gut gestanden und ließen nichts anbrennen. Der Sieg ist daher verdient!“

Die Besten: KAC Gräfischer bzw. Ferlach Mannschaft

