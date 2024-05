Velden und St. Jakob trennen sich mit einem 1:1 - Trainer Marcel Kuster im Interview

Spielberichte

Velden ist erst seit dieser Saison in der Kärntner Liga vertreten. Nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr zeigt das Team unter der Leitung von Marcel Kuster eine beeindruckende Leistung sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Mit nur 18 Gegentoren stellt Velden die beste Defensive der Liga und erzielte gleichzeitig 49 Treffer, was die drittbeste Offensive bedeutet. Insgesamt sammelte die Truppe 13 Siege, 8 Unentschieden und musste sich nur drei Mal geschlagen geben, was dem Team von Marcel Kuster insgesamt 47 Punkte einbrachte. Beeindruckend ist auch die Heimbilanz, da man nur einmal zuhause verloren hat. Zusätzlich führt Velden die Auswärtstabelle an.

Stimme zum Spiel

„Trotz der Tabellensituation wussten wir um die Qualitäten des Gegners. Leider mussten wir früh einem Rückstand nachlaufen. Die erste Halbzeit war wirklich nicht gut von uns. In der zweiten Halbzeit konnten wir uns etwas fangen, aber im Endeffekt war das einfach zu wenig.“

Wie zufrieden sind Sie momentan mit der Saison?

„Ich persönlich bin sehr zufrieden. Als Aufsteiger mit gewissen Zielen hat man es nie leicht, aber da wir kaum Veränderungen im Kader hatten, ist das Mannschaftsklima hervorragend. Auch unsere Spielweise hat sich verändert und die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Der Frühjahrsdurchgang zeigt, dass wir eine gute Arbeit während der Vorbereitung geleistet haben. Wichtig ist es jetzt, immer nach vorne zu schauen und weiter guten Fußball zu spielen.“

Foto: Pessentheiner

Wie wird man die letzte Phase der Saison angehen?

„Vor der Saison wollten wir vorne dabei sein, auch wenn wir Aufsteiger waren, aber wir haben gut gearbeitet, einige Abläufe implementiert und wollen weiterhin unser Ziel verfolgen. Natürlich haben wir noch sechs wichtige Spiele, in denen wir alles geben werden, um am Ende da zu stehen, wo wir uns das vorgestellt haben.“

Gibt es bereits Sommerpläne bezüglich Transfers oder eines eventuellen Aufstieges?

„Unsere Tabellensituation „zwingt“ uns förmlich früh zu planen. Wohin die Reise dann tatsächlich geht, sehen wir am 8.6.2024. Einheitlich ausgeschlossen ist der Zwangsabstieg und der damit verbundene Gang in die Unterliga. Wir blicken von Spiel zu Spiel und führen parallel Gespräche mit Spielern, vorrangig aus unserer jetzigen Mannschaft. Der Kern der Truppe soll auf jeden Fall gehalten werden.“

