Völkermarkt schlägt den KAC mit 1:0 und sammelt wichtige Punkte

Gestern Abend war der VST Völkermarkt zu Gast beim KAC, und es kam zu einem spannenden Duell. Nach dem jüngsten Trainerwechsel bei den Gästen hat Matthias Maierhofer interimsmäßig die Leitung übernommen. In einer hart umkämpften Partie konnte Völkermarkt einen knappen 1:0-Sieg einfahren. Kurioserweise fiel das einzige Tor durch einen Spieler des KAC, der unglücklich ins eigene Netz traf und damit den Gästen den Sieg bescherte.

Eigentor leitete den Sieg ein

Völkermarkt begann gut und konnte gleich zu Beginn einige vielversprechende Chancen verbuchen, jedoch ohne in Führung zu gehen. Der KAC, unter der Leitung von Rudolf Perz, präsentierte sich gewohnt stark und setzte die Gäste unter Druck. In der 29. Minute gelang Völkermarkt schließlich die Führung: Nach einer präzisen Flanke von Primusch traf der KAC-Verteidiger Gugganig unglücklich ins eigene Tor. In der äußerst kampfbetonten Partie wurde deutlich, wie sehr beide Mannschaften den Sieg wollten. So ging es mit einem knappen 1:0 für Völkermarkt in die Halbzeitpause.

Völkermarkt ließ nichts mehr anbrennen

Nach der Halbzeitpause kam der KAC extrem stark zurück und erarbeitete sich zahlreiche gute Möglichkeiten. Völkermarkt stand tief und konzentrierte sich darauf, das knappe Ergebnis zu halten. Das Team versuchte, durch schnelle Konter die Führung auszubauen, konnte jedoch keinen weiteren Treffer erzielen. Trotz des hohen Drucks und der zahlreichen Chancen des KAC blieb die Völkermarkter Defensive standhaft. Das Spiel endete mit einem 1:0-Sieg für die Gäste.

Foto: VST Völkermarkt

So steht es um die Teams

Der KAC spielt einen guten Frühjahrsdurchgang, konnte sich aber in diesem Spiel nicht belohnen. Nach dem überzeugenden Sieg in der letzten Woche gegen Köttmannsdorf gelang es den Klagenfurtern diesmal nicht, zu gewinnen. Momentan steht der KAC auf dem zehnten Tabellenplatz und trifft nächste Woche zuhause auf den ATSV Wolfsberg. Völkermarkt hingegen sammelt wichtige Punkte, um das Ziel Klassenerhalt so früh wie möglich zu fixieren. In der kommenden Woche trifft die Maierhofer-Elf zuhause auf Lendorf.

Stimme zum Spiel

Matthias Maierhofer, Trainer Völkermarkt:

„Anfangs waren wir gut im Spiel, konnten aber unsere Möglichkeiten nicht nutzen. In der zweiten Halbzeit kämpften wir gut gegen den Ball und konnten wichtige Punkte mit nach Hause nehmen!“

Die Besten: KAC keiner bzw. Völkermarkt Ramsauer (Abwehr), Ladinig (Mittelfeld), Kogoj (Sturm)

Details

