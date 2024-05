St.Jakob befreit sich mit 3:0 Sieg aus dem Tabellenkeller

Spielberichte

Details Freitag, 17. Mai 2024 16:45

Im Kellerduell zwischen Landskron und St. Jakob dürfen sich die Gäste aus dem Rosental über einen klaren 3:0-Sieg freuen. Nach dem Erfolg in der letzten Woche ist der SV St. Jakob auf dem besten Weg, sich den Klassenerhalt zu sichern. Für Landskron hingegen wird die Situation immer kritischer und der Verbleib in der Liga wird immer enger.

Stimme zum Spiel

Thomas Höller, Trainer St.Jakob:

„Das erste Spiel zu null unter meiner Amtszeit und noch ein Sieg. Das macht mich sehr stolz. Wir sind sehr kompakt und gut aufgetreten und konnten Großteils alles am Platz bringen, was wir uns vorgenommen haben. Jetzt ist es wichtig, weiterzumachen und Punkte zu sammeln!“

Stefan Stresch, Trainer Landskron:

„Vom Ergebnis her leider nicht gut, obwohl wir gut gestartet sind. Leider wurde der Gegner nach dem 1:0 stärker und wir bauten ab. Für uns war diese Niederlage sehr bitter.“

Foto: Bernd Stefan

St. Jakob im Aufschwung

Für St. Jakob ist dieser Sieg ein weiterer Schritt in Richtung Klassenerhalt. Nach dem Unentschieden gegen Velden und dem Sieg gegen Kraig konnten die Rosentaler nun auch gegen den direkten Konkurrenten Landskron einen wichtigen Erfolg verbuchen. Insgesamt bleibt die Situation in der Kärntner Liga spannend, denn St. Jakob steht mit 25 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz, nur einen Punkt vor Kraig. In der kommenden Woche trifft man zuhause auf Donau, was eine weitere Gelegenheit bietet, den Vorsprung zu vergrößern und den Ligaverbleib zu sichern.

Landskron droht der Abstieg

Landskron konnte seit fünf Spielen nicht mehr gewinnen und sammelte in diesem Jahr erst fünf Punkte. Für Neo-Coach Stefan Stresch und seine Mannschaft wird es nun immer schwieriger, den Ligaverbleib zu sichern. Nächste Woche steht ein Auswärtsspiel gegen die Amateure Klagenfurt an, gefolgt von einem Heimspiel gegen Ferlach. Die kommenden Partien sind entscheidend, um noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu wahren.

