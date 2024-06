Köttmannsdorf feiert einen 3:1 Auswärtserfolg zum Saisonabschluss und spielt nächstes Jahr im ÖFB-Cup

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 21:22

Der ASKÖ Köttmannsdorf feierte unter der Woche den Cuperfolg und wollte im letzten Spiel der Saison noch einmal glänzen. Mit einer sehr guten Vorstellung gelang dem Team von Alexander Suppantschitsch ein überzeugender 3:1-Sieg gegen Donau, wodurch es die Saison erfolgreich abschließen konnte.

Die Gäste glänzten mit ihren Jungtalenten

Von Anfang an zeigten die jungen Talente von Köttmannsdorf ihr Können auf dem Platz. Mit einer beeindruckenden Leistung übernahmen sie schnell die Kontrolle über das Spiel und ließen Donau kaum eine Chance, ins Spiel zu finden. Bereits in der 3. Minute brachte ein verwandelter Strafstoß durch Nace Erzen die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Köttmannsdorf ließ nicht locker und legte nur wenige Minuten später nach. In der 12. Minute erhöhte Sandro Wilplinger mit einem weiteren Treffer auf 2:0. Donau hatte dem Tempo und der Spielfreude der Köttmannsdorfer Mannschaft nichts entgegenzusetzen und ging mit einem Rückstand von zwei Toren in die Halbzeitpause.

Köttmannsdorf hochmotiviert

Auch in der zweiten Halbzeit ließen die Gäste nicht nach und setzten ihre druckvolle Spielweise fort. In der 56. Minute belohnte sich Köttmannsdorf für seine Bemühungen, als Marcel Arrich mit dem Treffer zum 3:0 die Führung weiter ausbaute. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar, dass Köttmannsdorf als Sieger vom Platz gehen würde. Donau gab jedoch nicht auf und kam in der Schlussphase noch einmal gefährlich vor das Tor der Gäste-Elf. Boyo Jarjue nutzte eine dieser Chancen und erzielte den Anschlusstreffer zum 3:1. Doch Köttmannsdorf ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen und brachte die Partie souverän zu Ende.

Foto: ASKÖ Köttmannsdorf

Saisonbilanz

Die Saison 2023/24 endete für Köttmannsdorf mit einem doppelten Grund zum Feiern. Neben dem Gewinn des begehrten Cuptitels sicherte sich das Team auch einen respektablen sechsten Platz in der Liga. Diese Erfolge krönen die Leistungen der Mannschaft, die sich über die gesamte Saison hinweg konstant verbessert hat. Im Gegensatz dazu verlief die Saison für Donau enttäuschend. Nach einer starken Hinrunde konnten die Klagenfurter nicht mehr an ihre frühen Erfolge anknüpfen und mussten sich am Ende mit einem zwölften Platz zufriedengeben.

Stimme zum Spiel

Alexander Suppantschitsch, Trainer Köttmannsdorf:

„Nach dem Cupsieg waren wir in Feierlaune und wollten im letzten Spiel mit einer sehr jungen Truppe nochmal alles geben und zeigten eine tolle Leistung. Gratulation an das ganze Team, das war wirklich eine extrem starke Vorstellung!“

Die Besten: Donau keiner bzw. Köttmansdorf Oberortner (Tor), Höbling (Abwehr), Arrich, Wilplinger (Mittelfeld)

Details

