Abschied mit Stil: Kraig verlässt die Liga mit einem 2:0 Sieg über den KAC

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 21:18

Kraig wollte im letzten Spiel der Saison mit erhobenem Haupt vom Platz gehen und noch einmal alles geben, unabhängig davon, dass es für den KAC um nichts mehr ging. Das Team von Harald Proprentner zeigte eine starke Leistung und verabschiedete sich mit einem verdienten 2:0-Sieg aus der Kärntner Liga.

Kraig legt Traumstart hin

Kraig legte gleich zu Beginn los und wollte im letzten Spiel der Saison alles geben. Bereits in der 10. Minute markierte Martin Lamzari das 1:0 für Kraig. Das Team war sichtlich in Spiellaune und setzte alles daran, nachzulegen. Der KAC tat sich schwer und kam kaum zum Zug, sodass es mit diesem Spielstand in die Pause ging.

Lamzari mit dem Doppelpack

Kraig wollte in der zweiten Halbzeit genauso weitermachen wie in der ersten und warf noch einmal alles rein. Der KAC kämpfte stark, konnte jedoch mit der Präsenz der Kraiger nicht mithalten. In der 66. Minute erhöhte Martin Lamzari für die Mannschaft von Harald Proprentner auf 2:0. Obwohl der KAC noch die Chance zum Anschlusstreffer hatte, blieb es beim 2:0. Kraig verabschiedet sich mit einem letzten Sieg vor heimischem Publikum aus der Kärntner Liga.

Foto: SV Kraig

Saisonbilanz

Kraig beendet die Saison auf dem 15. Platz und muss somit in die Unterliga absteigen. Mit insgesamt 30 Punkten, die sich aus 9 Siegen, 3 Remis und 18 Niederlagen zusammensetzen, wird das Team in der nächsten Saison eine Stufe tiefer spielen. Der KAC schaffte es auf Platz 13, nachdem die Klagenfurter im Winter noch auf dem letzten Platz standen. Mit 36 Punkten und einem Torverhältnis von 41:49 hat Rudolf Perz hervorragende Arbeit geleistet und sein Team wieder auf Kurs gebracht.

Stimme zum Spiel

Harald Proprentner, Trainer Kraig:

„Wir haben uns im letzten Spiel nochmal stark präsentiert. Leider konnten wir über die Saison keine Konstanz hineinbringen. Es ist wirklich schade, aber so ist der Fußball!“

Die Besten: Kraig Mannschaft bzw. KAC keiner

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.