Eisenkappel setzt Ausrufezeichen im Derby bei Ruden!

Details Samstag, 12. März 2022 19:07

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von FC Eisenkappel. Die Gäste setzten sich mit einem 3:1 gegen SV Union Raiba Ruden durch. Der Sieg war verdient, die Elf von Bernhard Starz wies über 90 Minuten ein klares Übergewicht an Chancen auf. Damit meldet sich Eisenkappel im Kampf um den Klassenerhalt zurück.

Noch landet der Ball nur an der Latte

Eisenkappel stand bereits in der ersten Begegnung mächtig unter Druck, nur ein Punktegewinn konnte die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben halten. Zudem ging es darum, einen direkten Konkurrenten nicht bereits zu Saisonstart aus den Augen zu verlieren. Der Aufsteiger erwies sich als lästiger Kontrahent für Ruden, eroberte im Mittelfeld viele Bälle und kam so zu guten Chancen. Florian Opietnik scheiterte vorerst noch zweimal am Abschluss, Stefan Opietnik traf nur die Latte. So setzte der Unparteiische mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen, aber seitens Eisenkappel ansprechenden Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Bei Eisenkappel klappt es nun auch im Abschluss

Die Gäste gingen in Minute 48 in Führung. Peter Cof wurde optimal von Stefan Rumpf freigespielt, er brauchte das Leder nur noch entspannt über die Linie zu rollen. Mit dieser Führung begnügte sich Eisenkappel aber nicht, nach einer Ecke beförderte Florian Opietnik das Leder zum 2:0 über die Linie (58.).

Erst jetzt erkannte Ruden den Ernst der Lage, benötigte aber einen von Gäste-Keeper Simon Lobnik kurz nach vor abgewehrten Ball, um durch Christopher Anton Lobnig in der 77. Minute zum 1:2 für SV Union Raiba Ruden anzuschreiben. Mehr war nicht mehr drin, daran änderte auch die gelbrote Karte Niko Smrtnik (82.) nichts. Vielmehr kam es nach einem Konter über Gasper Udovic noch dicker für die Gastgeber, mit dem 3:1 sicherte der bestens in Position gebrachte Florian Opietnik Eisenkappel nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (87.).

Ruden nun mitten im Abstiegskampf

SV Union Raiba Ruden findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Nach dem zehnten Spiel in Folge ohne Dreier wird SV Ruden nach unten durchgereicht.

Eisenkappel gab durch diesen Erfolg den vorletzten Platz ab. Nach sechs sieglosen Spielen ist der FC Eisenkappel wieder in der Erfolgsspur.

Am nächsten Sonntag reist SV Union Raiba Ruden zu SK Austria Klagenfurt Amateure, zeitgleich empfängt Eisenkappel DSG Sele Zell.

Stimme zum Spiel

Bernhard Starz (Trainer Eisenkappel): „Ich bin hochzufrieden. Die Vorbereitung lief schon gut und heute haben wir alles umgesetzt, was besprochen wurde. Pauschallob an das ganze Team.“

Die Besten (Eisenkappel): Toni Smrtnik (IV), Jan Schippel (MF) & Florian Opietnik (Sturm)

Unterliga Ost: SV Union Raiba Ruden – FC Eisenkappel, 1:3 (0:0)

87 Florian Opietnik 1:3

77 Christopher Anton Lobnig 1:2

58 Florian Opietnik 0:2

48 Peter Cof 0:1