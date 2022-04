Ludmannsdorf feiert knappen Sieg gegen kampfstarke Gurnitzer

Details Samstag, 02. April 2022 18:09

Der SV Ludmannsdorf trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen den ASKÖ Gurnitz davon. Auf tiefem Boden entwickelte sich ein schweres Spiel. Gurnitz kämpfte um seine Chance zu punkten, doch Ludmannsdorf war spielerisch die bessere Mannschaft und gewann am Ende knapp, dann aber doch verdient. Das Hinspiel war noch mit einer 0:6-Klatsche für Gurnitz geendet.

Schnelle Führung

Ludmannsdorf war von Beginn an die etwas aktivere Mannschaft, tat sich am tiefen und schlechten Boden aber schwer, die spielerische Komponente auf den Platz zu bringen. David Gasser brachte sein Team in der 18. Minute aber doch in Führung. Nach einem schönen und schnellen Spielzug gab es Freistoß für die Gäste und Gasser netzte zum 1:0 für Ludmannsdorf ein. Danach vergab Ludmannsdorf zwei, drei gute Sitzer um die Führung auszubauen. Also ging es mit diesem knappen Zwischenstand auch in die Kabinen.

Gurnitz probiert, Ludmannsdorf hinten souverän

In der zweiten Halbzeit drückte Gurnitz zunächst etwas an, zu wirklich zwingenden Torchancen kamen sie aber nicht. Ludmannsdorf war auf die weiten und hohen Bälle der Hausherren bestens eingestellt und ließ nichts zu. Die größte Chance hatten die Hausherren in der 60. Minute, als sie einen Strafstoß zugesprochen bekamen, doch dieser landete an der Stange. Ludmannsdorf hatte dann auch noch einmal Pech, als auch sie bei einem Freistoß mit dem Aluminium haderten. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

Der ASKÖ mexlog Gurnitz findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur fünf Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten der Heimmannschaft alles andere als positiv. Siege waren zuletzt rar gesät bei Gurnitz. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sieben Spiele zurück.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des Gasts ist die funktionierende Defensive, die erst 23 Gegentreffer hinnehmen musste. Mit dem Sieg baute Ludmannsdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Man holte bislang elf Siege, fünf Remis und kassierte erst fünf Niederlagen.

Am nächsten Sonntag reist Gurnitz zum SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht, zeitgleich empfängt der SV Ludmannsdorf den FC Eisenkappel.

Simon Paulitsch, Trainer des SV Ludmannsdorf: "Wir haben die kampfstarken Gurnitzer mit unsere spielerischen Klasse besiegt. Es war eine knappe Sache, denn normalerweise spricht ein schlechter und tiefer Platz eher für die kämpfenden Mannschaften, als für die spielerisch veranlagten."

Die Besten: Pauschallob für beide Teams

Unterliga Ost: ASKÖ mexlog Gurnitz – SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf, 0:1 (0:1)

18 David Gasser 0:1