Grafenstein Derbysieger bei Gallizien

Details Sonntag, 31. Juli 2022 20:23

SV Gallizien hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:2-Niederlage gegen Grafenstein verdaut werden. Der Nachbar kann umgekehrt nach zwei Spieltagen das Punktemaximum vorweisen und wird seiner Favoritenstellung in der diesjährigen Spielzeit gerecht.

Schwerstarbeit für Grafenstein, gegen ein zähes Gallizien

Das Derby weckte bei sommerlichen Bedingungen 500 Fans an, vorige Saison gewann jeweils die Auswärtstruppe das Derby. Die Gäste waren auch diesmal der erklärte Favorit, allerdings zeigte sich die Elf von Andreas Pöck im Vergleich zur Auftakt-Schlappe gegen Donau stark verbessert und machte Grafenstein das Leben kompliziert. Umgekehrt konnten die Gastgeber einige Konter fahren, ohne dabei aber zu zwingenden Chancen zu kommen. So ging es torlos zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Ein Weitschusshammer von Wallner löst den Knoten

Beide Teams verzichteten zur Pause auf Wechsel, Grafenstein wurde zunehmen gefährlicher, allerdings noch ohne über vergebene Großchancen hadern zu müssen. So war es Thomas Wallner vorbehalten, sich aus über 20 Metern ein Herz zu nehmen und unhaltbar für Torhüter Marcel Repnik in die Maschen zu hämmern. Er besorgte für den TSV Grafenstein den Führungstreffer (55.). Im Grunde war das bereits die Spielentscheidung, aber die Gäste wollten sich vor einem Lucky Punch schützen und griffen weiter an. In der 74. Minute brachte Fabian Johann Temmel das Netz für die Gäste zum Zappeln. Die Vorarbeit leistete Emre Yalcin. Unter dem Strich nahm Grafenstein bei Gallizien einen verdienten Auswärtssieg mit. Dazu ein Derbysieg. Die schmecken bekanntlich besonders süß.

Gallizien steht damit noch ohne Punkte, Grafenstein mit dem Punktemaximum in der noch nicht besonders aussagekräftigen Tabelle da.

Stimme zum Spiel

Stefan Weitensfelder (Trainer Grafenstein): "Wir haben in der ersten Hälfte keine hervorragende Leistung geboten, teilweise zerfahren gespielt. Letztlich haben wir aber in einem Derby ohne Gehässigkeiten verdient gewonnen. Die beiden 16-jährigen Ouschan und Rebernig erhielten ihre ersten Spielminuten in der Unterliga."

Die Besten (Grafenstein): Walllner (6er) Oraze (IV)

Als Nächstes steht für Gallizien eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (17:30 Uhr) geht es gegen den ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg. Grafenstein tritt bereits zwei Tage vorher gegen Annabichler Sportverein an (19:30 Uhr).

Unterliga Ost: SV Gallizien – TSV Grafenstein, 0:2 (0:0)

74 Fabian Johann Temmel 0:2

55 Thomas Wallner 0:1