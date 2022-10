Eisenkappel gelingt in St. Veit die Überraschung der Runde!

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 11:29

Beim Aufeinandertreffen des SC St. Veit und dem FC Eisenkappel wurden die Gastgeber favorisiert. Das spiegelte sich fortan im Spielverlauf, nicht aber im Ergebnis wider. Die Gäste erzielten den einzigen Treffer des Tages und siegten mit dem Minimalergebnis.



Glück und Torhüter Simon Lobnik verhinderten den Rückstand

In der ersten Halbzeit sah alles danach aus, als ob die Führung für die Herzogstädter nur eine Frage der Zeit sei. Edin Serdarevic & Lukas Unterweger vergaben zwingende Chancen, weitere St. Veiter Möglichkeiten fanden entweder nicht den Weg auf das Gehäuse oder wurden vom großartigen Rückhalt der Südkärntner, Simon Lobnik, vereitelt. Aus Sicht der Heimischen war es zum aus der Haut fahren, dass die Führung nicht gelingen wollte. Nach den ersten 45 Minuten ging es für SC St. Veit und Eisenkappel ohne Torerfolg in die Kabinen.

Lobnik verletzt sich, sein Einsatz blieb durch das spätere Goldtor nicht unbelohnt

Eisenkappel-Trainer Bernhard Starz stellte taktisch wie personell um, brachte Julian Rumpf und ließ seine 10 Feldspieler tiefer stehen. Noch stockte das St. Veiter Angriffsfurioso aber nicht, vielmehr scheiterte erneut Serdarevic an Lobnik im 1 vs. 1. Kurz darauf musste Lobnik verletzt das Gehäuse räumen, der Schlussmann war hauptverantwortlich dafür, dass die Partie immer noch torlos stand.

Mittlerweile gab es aber die erste große Chance für Eisenkappel, Florian Opietnik lief nach einem Ball über die Abwehrkette ganz allein auf Rene Robitsch zu, scheiterte aber am Keeper, der bis dahin kaum was zu tun hatte. Eisenkappel leckte aber Blut, wusste, dass auch nach vorne was möglich ist. So kam es dann in der 84. Minute: Christopher Lobnig links auf David Smrtnik, der bringt eine gute Flanke an, wo an der zweiten Stange der eingewechselte Julian Rumpf die Situation antizipiert und den Kopf hinhält. Etwas gegen den Spielverlauf, aber nicht mehr völlig aus der Luft gegriffen. St. Veit drückte im Finish mit Vehemenz auf den Ausgleich, so richtige Hochkaräter wurden aber nicht mehr herausgespielt. Die 0:1-Heimniederlage von SC St. Veit war Realität, als der Unparteiische die Partie letztlich abpfiff.

Stimme zum Spiel

Bernhard Starz (Trainer Eisenkappel): „Jetzt haben wir in der Tabelle ein wenig Luft bekommen. In der ersten Halbzeit hatten wir überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel, die zweite lief zum Glück besser, außer dass sich unser Torhüter an der Schulter verletzte. Wir hoffen, es ist nicht so schlimm.“

Statistiken

Sechs Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat SC St. Veit momentan auf dem Konto. SC St. Veit baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Mit drei Punkten im Gepäck schoben sich die Gäste in der Tabelle nach vorne und belegen jetzt den neunten Tabellenplatz. Fünf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat FC Eisenkappel derzeit auf dem Konto. Eisenkappel befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Nächster Prüfstein für SC St. Veit ist ASKÖ Wölfnitz (Samstag, 15:30 Uhr). FC Eisenkappel misst sich am selben Tag mit FC St. Michael/Lav. (15:00 Uhr).

Unterliga Ost: SC St. Veit – FC Eisenkappel, 0:1 (0:0)

84 Julian Rumpf 0:1