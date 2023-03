Donau feiert im Stadtderby einen Kantersieg!

Details Sonntag, 19. März 2023 16:41

SV Donau Klagenfurt kannte mit seinem Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Auch wenn der ASV mehr als eine Halbzeit mit 10 Mann spielen musste, war ein klarer Niveauunterschied zu sehen. Im Hinspiel hatten die beiden Widersacher eine „Nullnummer“ produziert.

Der erste Treffer lässt auf sich warten

Sahen wir gestern eine Donau-Elf, die einen erneuten Entwicklungssprung vollzog? Zumindest die Art und Weise, wie der ASV gestern phasenweise bespielt wurde, lässt diesen Schluss zu. Aber alles der Reihe nach.

Die Heimischen waren vor toller Kulisse von Beginn an die bessere Elf, spielten schneller, schnörkelloser und gefährlicher. Noch konnte der ASV aber die Luken dicht halten. Das änderte sich in der 35. Minute, als an sich der ASV eine Ecke hatte. Der Ball kam aber zu Niko Ziehaus, der schickte Maxi Trappitsch auf die Reise, der schließlich umkurvte Goalie Vladimir Kajkut und schloss zur Führung ab. Nur drei Minuten sahen sich die Königsblauen um einen Mann dezimiert wieder. Martin Linder flüsterte was zu Schiedsrichter Christof Leitner, was dem ganz offensichtlich sehr missfiel und ihn vom Platz stellte.

Keine Chance für den ASV in Unterzahl

In der zweiten Hälfte geschah viel in St. Ruprecht und dennoch ist die Geschichte rasch erklärt. Ein Doppelschlag von Izidor Kamsek (50.) & abermals Trappitsch (55.) entschieden die Angelegenheit vorzeitig. Das Spiel war gelaufen, Donau aber noch lange nicht satt. Für das 4:0 von SV Donau sorgte André Schmedler, der in Minute 64 zur Stelle war. Kamsek vollendete zum fünften Tagestreffer in der 76. Spielminute. Im Finish kam auch noch Jubilar & Urgestein Thomas Guggenberger (wurde 30) zu „seinem“ Tor (87.). Dieses fiel nach einem indirekten Freistoß im ASV-Strafraum, Guggenberger, an sich nicht der erste Freistoßschütze, bekam das Tor gewissermaßen als Geburtstagsgeschenk der besonderen Art. Letztlich feierte der SV Donau gegen die Gäste nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Stimme zum Spiel

Christian Trappitsch (Co-Trainer SV Donau): „Wir waren in allen Belangen besser und feierten einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg.“

Mit gerade einmal zwölf Gegentoren stellt SV Donau die beste Defensive der Unterliga Ost. Die Saison von SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat SV Donau Klagenf. nun schon zehn Siege und sechs Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. SV Donau befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Trotz der Schlappe behält Annabichler SV den siebten Tabellenplatz bei. Annabichler Sportverein verbuchte insgesamt sechs Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen.

Nächster Prüfstein für SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht ist SGA Sirnitz (Samstag, 15:00 Uhr). Annabichler SV misst sich am selben Tag mit TSV Grafenstein (13:30 Uhr).

Unterliga Ost: SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht – Annabichler Sportverein, 6:0 (1:0)

87 Thomas Guggenberger 6:0

76 Izidor Erazem Kamsek 5:0

64 Andre Hubert Schmedler 4:0

55 Maximilian Trappitsch 3:0

50 Izidor Erazem Kamsek 2:0

35 Maximilian Trappitsch 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei