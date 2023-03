Dickes Ausrufezeichen von Ludmannsdorf!

Details Sonntag, 19. März 2023 21:04

Der SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf setzte sich zum Frühjahresauftakt überraschend klar über den SV Dolomit Eberstein durch und siegte mit 3:0. Alle Treffer fielen bereits in der ersten Halbzeit. Im Hinspiel hatte SV Eberstein Ludmannsdorf mit einem beeindruckenden 5:1 vom Feld gefegt.

Alle Vorgaben umgesetzt

Alle Trainer dieser Welt schätzen es, wenn nicht das schiere Glück allein den Ausschlag über Sieg und Niederlage geben. Wolfgang Eberhard bildet da keine Ausnahme. Seine Elf trat gegen das im Herbst wesentlich erfolgreichere Eberstein von Beginn an aggressiv und konsequent auf. Die Truppe konnte aber auch das größte Manko der letzten Halbsaison beheben: Die offensive Durchschlagskraft.

Ludmannsdorf ging durch Markus Partl in der 15. Minute in Führung. Spendier auf Skafar im Zentrum, der erwischt den Ball zwar nicht, aber Partl stand auch noch optimal parat. Rund zwanzig Minuten später gelang Skafar dann ein Doppelpack zur frühzeitigen Entscheidung. Sowohl bei seinem ersten (34.) als auch bei seinem zweiten Treffer (35.) bewies der Offensivmann seine Anlagen als Qualitätsspieler, der am 16er cool und konzentriert bleibt.

Eberstein gibt sich nicht auf, der Umschwung gelang nicht

Die Gäste versuchten es nach der kalten Dusche im zweiten Durchgang mit drei Stürmern. Ludmannsdorf konnte sich auf diese Systemänderung gut einstellen, ließ wenig zu und blieb seinerseits gefährlich. So spielten die Heimischen den Vorsprung trocken nach Hause und entfernen sich damit etwas von der roten Zone.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Eberhard (Trainer Ludmannsdorf): „Ein Bilderbuchstart. Alles, was wir uns vornahmen, wurde umgesetzt. Aller erfüllten ihre Aufgaben zu 100 Prozent. Da geht einem als Trainer das Herz auf.“

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Ludmannsdorf aus und brachte eine Verbesserung auf Platz zwölf ein.

SV Eberstein nimmt mit 25 Punkten den sechsten Tabellenplatz ein. Der Gast verbuchte insgesamt sechs Siege, sieben Remis und vier Niederlagen.

Ludmannsdorf tritt am kommenden Samstag bei FC Eisenkappel an, SV Dolomit Eberstein empfängt am selben Tag SV Bad St. Leonhard.

Unterliga Ost: SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf – SV Dolomit Eberstein, 3:0 (3:0)

35 Jure Skafar 3:0

34 Jure Skafar 2:0

15 Markus Partl 1:0

