St. Michael/Lav. obenauf im Topspiel

Details Sonntag, 26. März 2023 20:44

Mit ASKÖ Mittlern und FC St. Michael/Lav. trafen sich am Sonntag zwei Topteams. Mittlern unterlag St. Michael/Lav. überraschend klar mit 1:4. Für die Lavanttaler ein süßer Erfolg beim Angstgegner, mit dem sie in der Tabelle gleich um fünf Plätze klettern, ASKÖ Mittlern hatte sie letztlich mit 1:0 für sich entschieden.



Blitztor für St. Michael

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag St. Michael/L. bereits in Front. Alexander Kirisits markierte in der dritten Minute nach toller Vorarbeit des 16-jährigen Berat Alegöz die Führung. Die Gäste bestimmten weitgehend das Geschehen, Mittlern war aber dennoch immer präsent und erarbeitete sich auch Möglichkeiten. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die Gäste mit einer Führung in die Kabine gingen.

Der Sieg wackelte eine Viertelstunde

In der zweiten Halbzeit kam der große Auftritt von Berat Alegöz, der im Stile eines Routiniers sich gegen die Hintermannschaft von Mittlern durchsetzte. Neuer Spielstand: 2:0 (56.). Das war aber nicht die Vorentscheidung, es folgte die stärkste Phase der Gastgeber, Marcel Hober beförderte das Leder zum 1:2 von ASKÖ Mittlern in die Maschen (62.). In der folgenden Viertelstunde lag ein Umschwung in der Luft. Die Gastgeber drängten massiv und dennoch erfolglos auf den Ausgleich.

Im Finish entschied just Routinier Nico Hrstic das Spiel, der den Ball zugunsten von St. Michael/Lav. unglücklich ins eigene Netz beförderte. Lorenz Opressnig gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für St. Michael/L. (84.). Ein starker Auftritt ermöglichte FC St. Michael/Lav. am Sonntag einen Erfolg gegen Angstgegner Mittlern.

Stimme zum Spiel

Erwin Svensek (Obmann St. Michael): "Wir sind mit dem Saisonverlauf sehr zufrieden und werden die junge Welle fortsetzen."

Stats

Mit 26 Punkten auf der Habenseite steht ASKÖ Mittlern derzeit auf dem fünften Rang. Die drei Zähler katapultierten St. Michael/Lav. in der Tabelle auf Platz vier. St. Michael/L. ist seit drei Spielen unbezwungen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Nächster Prüfstein für Mittlern ist SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht (Samstag, 15:30 Uhr). FC St. Michael/Lav. misst sich am selben Tag mit DSG Sele Zell (14:00 Uhr).

Unterliga Ost: ASKÖ Mittlern – FC St. Michael/Lav, 1:4 (0:1)

84 Lorenz Opressnig 1:4

81 Eigentor durch Nico Hrstic 1:3

62 Marcel Hober 1:2

56 Berat Alegoez 0:2

3 Alexander Kirisits 0:1

