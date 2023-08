St. Andrä zelebriert im Derby gegen St. Stefan erster Saison-Vollerfolg

Details Freitag, 18. August 2023 21:46

St. Andrä / Lav. holte am Freitag im Zuge der 5. Runde in der Unterliga Ost den ersten Saisonsieg gegen SC jobcreativ St. Stefan durch einen 3:0-Erfolg. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch St. Andrä / Lav. wusste zu überzeugen.

Nach Blitzstart Entscheidung erst in Hälfte zwei

Das Lavanttaler Derby wirft seine Schatten voraus! St. Andrä als Ligaabsteiger hofft auf drei Punkte daheim! Die St. Stefaner wollen sich aber dagegenstemmen und auch Punkte einfahren! Spannung garantiert! Edwin Wulz, Ticker-Reporter

Das Heimteam erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Andreas Martin Tatschl traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Danach kamen die Gäste mit Fortdauer etwas besser ins Spiel, ehe zum Kehraus einige Chancen der Hausherren ungenutzt blieben. Mit einem Tor Vorsprung für St. Andrä / Lav. ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Für das 2:0 von St. Andrä / Lav. zeichnete Marc Strutz verantwortlich (69.), der nach einem herrlichen Ball in die Schnittstelle für die Vorentscheidung sorgte. Fabian Vallant gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für St. Andrä / Lav. (87.), indem er das Spielgerät ins lange Eck bugsierte. Am Ende stand St. Andrä / Lav. als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

St. Andrä / Lav. tritt kommenden Dienstag, um 19:00 Uhr, bei SC St. Veit an. Drei Tage später empfängt SC St. Stefan ASKÖ Mittlern.

Unterliga Ost: St. Andrä / Lav. – SC jobcreativ St. Stefan, 3:0 (1:0)

87 Fabian Vallant 3:0

69 Marc Strutz 2:0

2 Andreas Martin Tatschl 1:0

