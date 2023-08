Feldkirchen dreht Match gegen Aufsteiger Launsdorf in Unterzahl

Details Donnerstag, 24. August 2023 12:59

In den Nachtragspartien der 2. Runde der Unterliga Ost, die unter der Woche ausgespielt wurden, war wieder so einiges an Action geboten. Die Zuseher bekamen einige sehenswerte Treffer sowie spannende Matches zu sehen. Spannend war auch das Duell zwischen dem Absteiger aus der Kärntner Liga, dem SV M&R Feldkirchen, und dem Aufsteiger aus der 1. Klasse C, dem SC Launsdorf. Am Ende hatte Feldkirchen trotz eines Mannes weniger am Feld die Nase vorn.

Turbulente Anfangs- und Schlussphase in Hälfte eins

Das Match vor gut 250 Zusehern in der Feldkirchner Modehaus Nimo-Arena startete gleich brisant, als die Gastgeber in der Anfangsphase eine Topchance vergaben und der SC Launsdorf daraufhin postwendend durch Fabian Gangl das frühe 0:1 erzielte. Nachdem die weitere erste Halbzeit eher ruhig verlief, gab es kurz vor der Pause nochmal Aufregung. Der Hauptakteur war dabei Tim Oman: zuerst verwertete er in Minute 39 einen Strafstoß zum Ausgleich und danach sah er zwei Minuten später die gelbe Karte. Kurz vorm Pausenpfiff verletzte sich Schiedsrichter Nenad Stakic, sodass sein Assistent an der Linie das Match fortan leiten musste. Dessen erste Aktion war eine weitere gelbe Karte für Tim Oman, der somit noch vor der Pause vom Platz flog.

Entscheidung in Unterzahl

Nachdem der erste Durchgang schwunghaft startete und endete, kehrte nach Wiederanpfiff etwas Ruhe ein. Feldkirchen nahm mehr Risiko, Launsdorf spekulierte auf Kontersituationen. Die Gastgeber hatte aber trotz der numerischen Unterlegenheit mehr Spielanteile und konnten dies in Minute 76 durch Raphael Regenfelder auch umsetzen. Sein Treffer zum 2:1 sollte auch der spielentscheidende sein, es blieb bei diesem Ergebnis nach 90 Minuten. Damit bleibt der SV Feldkirchen weiterhin ohne Niederlage und setzt sich am zweiten Platz der Tabelle fest. Launsdorf steht mit sieben Zählern im Mittelfeld des Klassements.

Kurt Stuck, Trainer SV Feldkirchen:

„Wir waren in der ersten Hälfte zu verhalten und Launsdorf nutzte gleich eine Fehlerkette auf unsere Seite aus. Durch einen Strafstoß gelang uns in einer recht überschaubaren ersten Hälfte der Ausgleich. Trotz der gelbroten Karte kurz vor der Pause zeigten wir in Hälfte zwei ein anderes Gesicht und entschieden die Partie. Mit dem Ergebnis sind wir im Großen und Ganzen zufrieden, wissen aber auch, dass wir teilweise Glück hatten, da Launsdorf das Match auch entscheiden hätte können.“

Wenig Zeit zum Verschnaufen bleibt den beiden Teams nicht. Am Samstag steht für Feldkirchen ein Match gegen St. Andrä am Programm, während Launsdorf auswärts gegen den ASV bestehen muss.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.