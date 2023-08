Mittlern nach Kantersieg über St. Stefan in der Saison angekommen

Details Donnerstag, 24. August 2023 13:17

In den Nachtragsspielen der 2. Runde der Unterliga Ost standen sich am Mittwoch der ASKÖ Mittlern und der SC jobcreativ St. Stefan gegenüber. Beide Teams waren nicht optimal in die Saison gestartet, es konnten in vier Spielen nur drei bzw. vier Punkte erreicht werden. Der ASKÖ Mittlern konnte erst am vergangenen Samstag mit einem 3:0 gegen Absteiger Maria Saal zum ersten Mal anschreiben. Im Match gegen St. Stefan waren die Kräfteverhältnisse ebenfalls klar aufgeteilt, Mittlern setzte sich mit 7:2 durch und ist nun wohl in der Saison angekommen.

Vier Treffer in Schlussphase der ersten Hälfte

Nachdem beide Teams zu Beginn noch nicht viel Risiko eingingen und ins Spiel finden wollten, eröffnete Christopher Hober in der 27. Minute die Partie mit seinem Treffer für den ASKÖ Mittlern. Lange dauerte es nicht, bis Robert Matic noch einen drauflegte und im Gegenzug Mirnes Becic den Anschlusstreffer erzielte. Robert Matic erhöhte kurz vor der 45-Minuten-Marke erneut. Zum Pausenpfiff war also ein 3:1 für das Heimteam auf der Anzeigetafel zu sehen.

Marcel Hober entscheidet die Partie im Alleingang

Die Gastgeber dürften nach dieser ersten Hälfte Blut geleckt haben und vor allem einer drehte nach Pausenpfiff auf: Marcel Hober. Mit seinem lupenreinen Hattrick (Treffer in den Minuten 51., 60. und 64.) sorgte er bald für klare Verhältnisse. Das Tor für St. Stefan von Mirel Sinanovic sowie der Abschlusstreffer der Heimischen durch Bastian Komar sollten am Spielausgang nicht mehr viel ändern. Mittlern holt nach 90 Minuten also einen klaren 7:2-Erfolg über St. Stefan und steht nun mit dem zweiten Dreier in Folge am neunten Rang. Der SC St. Stefan ist mit seinen vier Punkten im unteren Tabellenfeld zu finden.

Gleich am Wochenende stehen schon die nächsten Duelle für die Mannschaften an. Am Sonntag um 11 Uhr erwartet St. Stefan den TSV Grafenstein und fünfeinhalb Stunden später trifft Mittlern auswärts auf die DSG Sele Zell.

