Doppelpacker Unterweger schießt SC St. Veit zum Heimsieg über St. Michael

Details Freitag, 25. August 2023 22:28

Nichts zu holen gab es für FC St. Michael/Lav. beim SC St. Veit am Freitag im Rahmen der 6. Runde in der Unterliga Ost. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 2:0 und halten damit auch nach sechs Runden beim Punktemaximum.

Souverän und "abgezockt" - 2:0 für St. Veit

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SC St. Veit bereits in Front. Lukas Bernhard Unterweger markierte in der fünften Minute die Führung. Hernach kamen die Gäste besser rein, ehe zum Abspann von Durchgang eins der Hausherr wieder das Zepter in die eigene Hand nahm. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte SC St. Veit einen knappen Vorsprung herausgespielt. Mit dem 2:0 sicherte Unterweger SC St. Veit nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (68.), nachdem einige Chancen hier wie da ungenutzt blieben. In den 90 Minuten war SC St. Veit im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als St. Michael/Lav. und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.

Nächster Prüfstein für SC St. Veit ist FC Eisenkappel (Samstag, 16:00 Uhr). FC St. Michael/Lav. misst sich am selben Tag mit SC jobcreativ St. Stefan (15:30 Uhr).

Unterliga Ost: SC St. Veit – FC St. Michael/Lav, 2:0 (1:0)

68 Lukas Bernhard Unterweger 2:0

5 Lukas Bernhard Unterweger 1:0

