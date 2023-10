St. Veit deklassiert St. Michael/B. und bleibt am "Platz der Sonne"

Details Freitag, 06. Oktober 2023 21:20

Ein wahres Torfest ereignete sich beim Aufeinandertreffen des SC St. Veit und der ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg, das an Spieltag 12 mit einem klaren 7:0-Sieg für St. Veit endete.

Das Spiel begann furios, und bereits in der 3. Minute ging St. Veit in Führung, als Christopher Knauder von St. Michael unglücklicherweise ein Eigentor schoss. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für den Rest des Spiels. In der 42. Minute baute Alexander Hofer die Führung aus und erhöhte auf 2:0 für St. Veit, was auch den Halbzeitstand bedeutete.

Nach dem Seitenwechsel setzte St. Veit seine Dominanz fort. In der 50. Minute erzielte Michael Salbrechter das dritte Tor, gefolgt von Heiko Norbert Springer, der in der 51. Minute das 4:0 erzielte. Alexander Hofer war erneut zur Stelle und traf in der 55. Minute zum 5:0. Kurz darauf, in der 56. Minute, erhöhte Michael Wolfgang Höfferer auf 6:0 für St. Veit.

St. Michael ob Bleiburg versuchte sich gegen die Überlegenheit von St. Veit zu stemmen, sah aber wenig Erfolg. In der 86. Minute machte Fabian Johann Stornig das 7:0.

Schließlich pfiff der Schiedsrichter das Spiel in der 93. Minute ab, und St. Veit sicherte sich einen überzeugenden 7:0-Sieg gegen St. Michael ob Bleiburg. St. Veit zeigte eine beeindruckende Leistung, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive, und behielt über die gesamte Spieldauer die Kontrolle über das Geschehen auf dem Platz. Die Hausherren bleiben damit auf Tabellenplatz eins.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.