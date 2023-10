1:3 - Erfolgsserie von Grafenstein setzt sich gegen Ferlach fort

Details Samstag, 07. Oktober 2023 21:35

Durch ein 3:1 holte sich Grafenstein drei Punkte bei Ferlach. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Die Partie gang an Spieltag 12 der Unterliga Ost über die Bühne.

Gastspielerfolg ins Trockene gebracht

Vor 200 Zuschauern markierte Bernhard Walzl die Führung für TSV Grafenstein (26.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Lukas Rabitsch die Führung des Gasts aus, traf via Abstauber. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 durch Walzl schien die Partie bereits in der 60. Minute mit Grafenstein einen sicheren Sieger zu haben - wunderbar quergelegt und Walzl vollendete mühelos. Andreas Bernhard Schritliser verkürzte für DSG Ferlach später in der 70. Minute auf 1:3. Die 1:3-Heimniederlage des Heimteams war Realität, als der Unparteiische die Partie letztendlich abpfiff.

Ferlach tritt am kommenden Samstag bei FC St. Michael/Lav. an, Grafenstein empfängt am selben Tag FC Eisenkappel.

Unterliga Ost: DSG Ferlach – TSV Grafenstein, 1:3 (0:2)

70 Andreas Bernhard Schritliser 1:3

60 Bernhard Walzl 0:3

43 Lukas Rabitsch 0:2

26 Bernhard Walzl 0:1

