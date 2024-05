Spannung bis zum Schluss: Sirnitz sichert sich knappen Sieg gegen Sele Zell

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 22:59

SGA Sirnitz und die DSG Sele Zell duellierten sich in einer Begegnung, die erst 20 Minuten vor Schluss entschieden wurde. Die Gastgeber aus Sirnitz konnten sich dabei durch einen späten Treffer einen knappen 1:0-Erfolg sichern. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen, taktischen Finessen und einem Finale, das die Zuschauer:innen bis zur letzten Sekunde in Atem hielt.

Chancen auf beiden Seiten, aber keine Tore in Halbzeit Eins

Beide Teams starteten engagiert in die Partie, wobei die erste nennenswerte Chance des Spiels den Gästen aus Sele Zell gehörte. Schon in der 5. Minute zeigte Zec mit einem Kopfball, dass die DSG gefährlich werden kann. Sirnitz antwortete prompt mit eigenen Angriffsversuchen. In der 11. Minute verpasste Kraßnitzer nur knapp eine Hereingabe von Bilandzija. Die größte Aufregung in der ersten Halbzeit gab es allerdings in der 31. Minute, als Blasge von Sirnitz verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Martin Hinteregger kam für ihn ins Spiel und sollte später noch eine entscheidende Rolle spielen. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten, unter anderem durch Katholnig von Sirnitz und einem starken Save von Fritzer gegen Sele Zell, blieb es zur Halbzeit beim 0:0.

Entscheidung durch Hinteregger in der Schlussphase

Nach der Pause erhöhten beide Mannschaften den Druck, um den Führungstreffer zu erzielen. Sirnitz und Sele Zell erspielten sich weitere Chancen, doch das Tor wollte zunächst auf keiner Seite fallen. Ein Lattenkracher von Sele Zell in der 64. Minute und eine vergebene Chance durch Tialler für Sirnitz zeigten, wie ausgeglichen das Match war. Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich dann in der 71. Minute: Nach einem Foulspiel im Strafraum von Sele Zell zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Martin Hinteregger trat für Sirnitz an und verwandelte den Elfmeter souverän zum 1:0. Trotz eines späten Vorstoßes von Sele Zell und einem energischen Sprint von Struckl von Sirnitz in den letzten Minuten konnte Sele Zell den Rückstand nicht mehr aufholen.

Das Spiel endete schließlich mit einem knappen Sieg für die SGA Sirnitz, die sich dank eines verwandelten Elfmeters in der Schlussphase die drei Punkte sicherte. In einem Spiel, das bis zum Schluss spannend blieb, zeigten beide Teams Leidenschaft und Kampfgeist, doch am Ende konnte sich Sirnitz durchsetzen.

Unterliga Ost: Sirnitz : Sele Zell - 1:0 (0:0)

71 Martin Hinteregger 1:0



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Katharina Blasge erstellt.

