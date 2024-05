Ungeschlagener Tabellenführer fährt nach bärenstarker ersten Halbzeit in St. Stefan nächsten "Dreier" ein

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 18:27

Am 23. Spieltag der Unterliga Ost kam es zum Kräftemessen zwischen dem SC St. Stefan und dem SC St. Veit. Im Duell zwischen dem Fünftplatzierten und dem noch ungeschlagenen Tabellenführer war ein spannendes Match zu erwarten. Der Ligaprimus gab sich auch auch am Samstagnachmittag keine Blöße, setzte sich souverän mit 4:0 durch und ist nach dem bereits zehnten Auswärtssieg weiterhin am Weg Richtung Meistertitel. Die Kicker aus St. Stefan hingegen mussten im achten Rückrundenspiel den Platz zum fünften Mal als Verlierer verlassen.

Ein Tor nach dem anderen - St. Veit legt vor

Die ersten Minuten des Spiels waren von Abtasten und vorsichtigen Angriffen geprägt, bis der Tabellenührer in der 25. Minute das erste Mal zuschlug. Ein gut platzierter Schuss von Ramazan Gürkan ließ den Gästen den Vorsprung ergattern. Dieser Treffer gab dem Team offensichtlich Selbstvertrauen, denn die favorisierte Mannschaft intensivierte ihre Angriffe und setzte die heimische Abwehr immer weiter unter Druck. Die Folge waren weitere Tore in der 41. Minute durch Alexander Hofer, der einen unstrittigen Elfmeter souverän verwandelte, und zwei schnelle Tore kurz vor der Halbzeitpause durch Philipp Höberl und Michael Salbrechter, welche die Überlegenheit des SC St. Veit unterstrichen und den Halbzeitstand auf 0:4 festsetzten.

Zweite Halbzeit: Hausherren ohne Antwort

Trotz der lautstarken Unterstützung der Heimfans, die insbesondere in der Pausee die Einwechslung von Wolfgang Theuermann forderten, konnte St. Stefan im zweiten Durchgang nicht mehr ins Spiel finden. Theuermann, der in der 65. Minute ins Spiel kam, zeigte zwar Engagement und eine beeindruckende Zweikampfquote, doch auch seine Bemühungen konnten das Blatt nicht wenden. Der Tabellenführer verwaltete das Ergebnis geschickt und ließ kaum Chancen zu. Eine Direktecke in der 74. Minute war einer der wenigen Lichtblicke für St. Stefan in der zweiten Halbzeit, führte jedoch nicht zum Erfolg. Das Spiel endete schließlich mit einem überzeugenden 4:0-Sieg des SC St. Veit. Der mögliche Meister lieferte eine starke Leistung ab und ließ der Pitschko-Elf über die gesamte Spieldauer keine Chance.



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Kontschsupporter! erstellt.

