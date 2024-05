Spätes Comeback sichert SC Launsdorf Punktgewinn gegen SV Eberstein

Spielberichte

Details Montag, 20. Mai 2024 21:31

In einer spannenden Partie am 26. Spieltag der Unterliga Ost kämpften der SC Launsdorf und der SV Eberstein um jeden Ball und trennten sich schließlich mit einem 2:2-Unentschieden. Ein Spiel, das vor allem in der zweiten Hälfte Fahrt aufnahm und die Fans beider Teams bis zum Schlusspfiff in Atem hielt.

Erste Halbzeit: Frühe Führung für SV Eberstein

Der Anpfiff in Launsdorf markierte den Beginn eines intensiven Duells. Bereits in der 11. Minute zeigte SV Eberstein seine Ambitionen, als Samuel Mario Lauhard das erste Tor erzielte und die Gäste in Führung brachte. Dieser Treffer setzte die Heimmannschaft unter Druck, die sich in der Folge bemühte, den Ausgleich zu erzielen. Trotz einiger guter Chancen, darunter eine große Möglichkeit in der 14. Minute, die der Keeper von Launsdorf entschärfen konnte, blieb es beim 0:1 aus Sicht der Heimmannschaft zur Halbzeit.

Zweite Halbzeit: Launsdorf kämpft sich zurück

Nach der Pause zeigte SV Eberstein weiterhin starke Präsenz auf dem Spielfeld. In der 68. Minute erzielte Kristijan Frlic mit einem spektakulären Solo, das die Abwehr von Launsdorf schwindlig spielte, das 0:2. Dies schien ein schwerer Schlag für die Hausherren zu sein, doch der SC Launsdorf zeigte Charakter und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 77. Minute erzielte Fabian Christian Gangl per Elfmeter den Anschlusstreffer zum 1:2, was die Hoffnungen der Launsdorfer Fans wiederbelebte.

In der 87. Minute dann der Ausgleich für SC Launsdorf: Davor Ponjavic traf zum 2:2. Mit diesem späten Tor sicherte sich Launsdorf einen wichtigen Punkt. Trotz intensiver Bemühungen beider Teams in den Schlussminuten, einschließlich drei Minuten Nachspielzeit, blieb es beim Unentschieden.

Unterliga Ost: Launsdorf : SV Eberstein - 2:2 (0:1)

87 Davor Ponjavic 2:2

77 Fabian Christian Gangl 1:2

68 Kristijan Frlic 0:2

11 Samuel Mario Lauhard 0:1

