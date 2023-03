Traumwetter - Traumkulisse und eine gerechte Punkteteilung zwischen Nußdorf und Lienz

Details Samstag, 18. März 2023 19:41

In der Begegnung FC-WR Nußdorf/Debant gegen Lienz trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 1:1-Unentschieden. Der FC-WR Nußdorf zog sich gegen Rapid Lienz vor mehr als 1.000 Zuschauern achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Das Hinspiel beider Teams endete noch mit einem 2:0 für Lienz.

Lienz am Drücker

In den ersten 45 Minuten waren die Gäste die aktivere Mannschaft und sie kamen auch zu einigen guten Chancen. Oliver Gomig brachte Rapid Lienz in der 15. Spielminute in Führung. Nach einem toll vorgeführten Angriff über drei Stationen brachte er das Spielgerät am Tormann vorbei im Gehäuse unter. Danach hatten die Gäste mehrfach das 0:2 am Fuß, doch der Ball wollte nicht in das Tor. Komfortabel war die Pausenführung von Rapid Lienz nicht, aber immerhin gingen die Gäste mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Im Endeffekt ein verdientes Ergebnis, wobei Debant in der zweiten Hälfte mehr Spielanteile und Chancen auf den Sieg hatte. masus.k, Ticker-Reporter

Die Debanter kommen zurück

In der zweiten Halbzeit wendete sich dann das Blatt. Zwar hatte Lienz noch weiter Chancen die Führung auszubauen, aber je länger das Spiel dauerte, desto besser kamen die Hausherren in die Partie hinein. Angetrieben von der tollen Kulisse gelang dann auch der Ausgleich. In der 71. Minute brachte Aleksandar Radonjic den Ball nach einem sehenswerten Stanglpass im Netz von Rapid Lienz unter. Jetzt witterte Nußdorf die Chance, drei Punkte einzufahren, doch bei der größten Chance der Hausherren rettete das Aluminum den Gästen den am Ende dann doch verdienten Punkt.

Günter Tabernig, Trainer Rapid Lienz: "Wir sind mit dem Punkt heute schon zufrieden. Aus der Debant muss man erst einen Zähler mitnehmen, wobei bei besserer Chancenverwertung, vor allem in Halbzeit eins, auch mehr drinnen gewesen wäre."

Nach 16 absolvierten Begegnungen nehmen die Gastgeber den zehnten Platz in der Tabelle ein. Mit erst 20 erzielten Toren hat der FC-WR Nußdorf/Debant im Angriff Nachholbedarf. Nußdorf verbuchte insgesamt vier Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen.

Sicherlich ist das Ergebnis für Lienz nicht ganz zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den vierten Rang. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Rapid Lienz ist die funktionierende Defensive, die erst 16 Gegentreffer hinnehmen musste. Neun Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Lienz derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag trifft der FC-WR Nußdorf/Debant auf den SV Dellach/Gail, Lienz spielt tags zuvor gegen den SV Penk/Reisseck.

Unterliga West: FC-WR Nußdorf/Debant – Rapid Lienz, 1:1 (0:1)

71 Aleksandar Radonjic 1:1

15 Oliver Gomig 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei