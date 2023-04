Das war es dann wohl mit dem Wiederaufstieg - Lienz gewinnt Spitzenspiel in Dellach/Gail

Details Sonntag, 23. April 2023 17:37

Am Samstag verbuchte Lienz einen 2:0-Erfolg gegen Dellach/Gail. Das Hinspiel hatte Rapid Lienz knapp für sich entschieden und mit 1:0 gewonnen und auch diesmal setzten sich die Osttiroler gegen den Favoriten durch. Für Dellach bedeutet der erneute Punkteverlust wohl, dass man das Thema Wiederaufstieg ad acta legen muss.

Dellach Gail überlegen, trifft aber nicht

Die Heimmannschaft übernahm bald das Kommando in diesem Spiel, verbuchte mehrere Eckbälle und Freistöße, konnte aber den Ball nicht im gegnerischen Gehäude unterbringen. Lienz blieb ruhig, wartete auf die sich bietenden Konterchancen, traf aber ebenso nicht. Torlos ging es also nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen.

Lienz kaltschnäuziger

Vor den Augen von gut 330 Zuschauern stellte Andre Tabernig mit einem Schuss aus gut 40 Metern das 1:0 für Lienz sicher (64.). Dellach war damit noch mehr unter Druck und das merkte man auch auf dem Platz, da man zu hektisch und unüberlegt agierte. Gegen Ende der Partie warfen die Gailtaler alles nach vorne und versuchten es mit der Brechstange. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Matthias Steiner für den entscheidenden Treffer zum 0:2 sorgte (93.). Am Ende verbuchte Rapid Lienz gegen den SV Dellach/Gail einen Sieg, was für die Gailtaler wohl das Ende der erhofften Titelträume war.

Eine Chance nach der anderen, aber der Ball will nicht ins Tor. Richard Waditzer, Ticker-Reporter

Mit 45 Punkten auf der Habenseite steht Dellach/Gail derzeit auf dem dritten Rang. Mit beeindruckenden 73 Treffern stellen die Gastgeber den besten Angriff der Unterliga West, allerdings fand Lienz diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Die gute Bilanz des SV Dellach/Gail hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Dellach bisher 14 Siege, drei Remis und vier Niederlagen.

Rapid Lienz stabilisiert nach dem Erfolg über den SV Dellach/Gail die eigene Position im Klassement. Der Defensivverbund von Lienz steht nahezu felsenfest. Erst 20-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Mit dem Sieg baute Rapid Lienz die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holten die Gäste zwölf Siege, vier Remis und kassierten erst fünf Niederlagen. Lienz befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Am kommenden Freitag trifft Dellach/G auf Sportverein FC Dölsach, Rapid Lienz spielt tags darauf gegen Villacher SV.

Unterliga West: SV Dellach/Gail – Rapid Lienz, 0:2 (0:0)

93 Matthias Andreas Steiner 0:2

64 Andre Mathias Tabernig 0:1

