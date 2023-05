Dellach/Gail gewinnt Spitzenspiel gegen den Villacher SV und hofft weiter

Details Samstag, 06. Mai 2023 20:51

Durch ein 3:1 holte sich der SV Dellach/Gail drei Punkte beim Villacher SV. Enger ging es kaum: Der Villacher SV hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet und auch diesmal zeigten beide Mannschaften ein gutes, ligareifes Spiel, welches am Ende mit einem Sieg der Gailtaler endete. Da Velden aber weiter nicht zu bremsen ist und gegen das Schlusslicht Greifenburg gewann, spricht wohl alles für einen Titel für die Elf vom Wörthersee.

Ligareife Partie

Christopher Schaller war es, der vor 130 Zuschauern in der elften Minute das 1:0 für Dellach/Gail besorgte und die Villacher damit sichtlich schockte. Saso Kovacevic traf aber zum 1:1 zugunsten des Villacher SV (38.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Elferkrimi entscheidet

In der 65 Minute bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen, den man aber nicht verwerten konnte. Mit einem schön herausgespielten Treffer zum 2:1 in der 82. Minute schockte Philipp Kofler den VSV, und als dann derselbe Schütze in der 87. Minute einen Strafstoß zum 1:3 verwandelte war der Käse in dieser Partie auch gegessen. In der Schlussphase wurde es dann noch einmal hitzig, Benedikt Kaltenhofer vom SV Dellach/Gail musste mit der Ampelkarte vorzeitig zum Duschen (88.). Am Ende behielt Dellach/Gail gegen den Villacher SV die Oberhand und überholte den Kontrahenten in der Tabelle auch wieder.

Wolfgang Wilscher, Trainer des SV Dellach/Gail: "Ein gutes Siel von zwei ligareifen Mannschaften. Diesmal hatten wir das bessere Ende für uns, aber auch der VSV hat gut dagegen gehalten. Am Ende ob des Spielverlaufs ein doch gerechter Sieg für meine Mannschaft."

Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der Villacher SV noch viel Luft nach oben. In den letzten fünf Partien rief der SV Dellach/Gail konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Mit diesem Sieg zog Dellach/Gail am Villacher SV vorbei auf Platz zwei. Die Gastgeber fielen auf die dritte Tabellenposition zurück. Nach dem SV Dellach/Gail stellt der VSV mit 66 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher 16 Siege ein.

Während der Villacher SV am kommenden Samstag Sportverein FC Dölsach empfängt, bekommt es Dellach/Gail am selben Tag mit dem FC EP Schuller Hermagor zu tun.

Unterliga West: Villacher SV – SV Dellach/Gail, 1:3 (1:1)

87 Philipp Werner Kofler 1:3

82 Philipp Werner Kofler 1:2

38 Saso Kovacevic 1:1

11 Christopher Schaller 0:1

