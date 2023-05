Wichtiger Auswärtssieg - Penk/Reisseck weist Sachsenburg im Derby in die Schranken

Details Sonntag, 07. Mai 2023 07:59

Der SV Penk/Reisseck spuckte dem SV Sachsenburg gehörig in die Suppe und siegte deutlich mit 4:1. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Sachsenburg, die gegen den Underdog doch überraschend hoch den Kürzeren zogen. Im Hinspiel hatte der Gastgeber keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 3:0 gewonnen. Für Penk ein ganz wichtiger Sieg, denn damit brachte man sich im Abstiegskampf in eine weit bessere Position.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Vor knapp 200 Zuschauern markierte Sebastian Fuchs nach toller Vorarbeit seines Bruders und Kapitän Florian die Führung für Penk/Reisseck (10.). Janko Pene ließ sich in der 23. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für SV Sachsenburg. Nach einer sehenswerten Flanke netzte er per Kopf zum verdienten Ausgleich ein. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Penk gibt Gas

In der 50. Minute später ging SV Penk/Reisseck durch den zweiten Treffer von Sebastian Fuchs,er verwertet einen Abpraller nach einem Freistoß, mit 2:1 in Führung. Dominik Eder erhöhte den Vorsprung der Gäste nach 67 Minuten auf 3:1. Martin Kummer stellte schließlich in der 84. Minute nach einem schweren Schnitzer der Sachsenburger Hintermannschaft den 4:1-Sieg für Penk/Reisseck sicher. Zum Schluss feierte SV Penk/Reisseck einen dreifachen Punktgewinn gegen Sachsenburg und verließ damit die Abstiegsplätze.

Bernhard Marktl, Co-Trainer des SV Penk: "Man hat heute gemerkt, dass wir den Sieg mehr wollten als der Gegner und deshalb geht das Ergebnis dann auch so in Ordnung. Besonders hervorheben muss man heuteSebastian Fuchs und Dominik Eder in der Offensive, sowie Sandro Lederer und Stefan Noisternig, die in der Defensive eine Topleistung abriefen."

Die Trendkurve des SV Sachsenburg geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang neun, mittlerweile hat man Platz fünf der Rückrundentabelle inne. Trotz der Niederlage belegt Sachsenburg weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Neun Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat Sachsenburg derzeit auf dem Konto.

Auf dem 15. Platz der Hinserie nahm man von SV Penk/Reisseck wenig Notiz. Der aktuell siebte Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Penk/Reisseck auf den zwölften Rang kletterte. Der SV Penk/Reisseck bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, fünf Unentschieden und 14 Pleiten. Die letzten Resultate von Penk/Reisseck konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Sachsenburg ist am Samstag (16:30 Uhr) beim ESV Admira Villach zu Gast. Der SV Penk/Reisseck hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 18.05.2023 gegen Tabellenführer ATUS Fliesen Koller Velden.

Unterliga West: SV Sachsenburg – SV Penk/Reisseck, 1:4 (1:1)

84 Martin Kummer 1:4

67 Dominik Jonas Eder 1:3

50 Sebastian Stefan Fuchs 1:2

23 Janko Pene 1:1

10 Sebastian Stefan Fuchs 0:1

