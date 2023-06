Keine Nachbarschaftshilfe: Thal schießt Matrei (wahrscheinlich) in die 1. Klasse

Details Sonntag, 11. Juni 2023 07:08

Thal und die Sportunion Matrei lieferten sich zum Ende der Saison ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Die Ausgangslage sprach für die URC Thal/Assling, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Hinspiel war 3:0 für die Heimmannschaft ausgegangen. Für Matrei heißt es damit, sollte nicht noch ein Wunder geschehen und der Verband aufgrund der Mannschaftsabmeldungen des VSV und Sachsenburg noch umschwenken, den Gang in die 1. Klasse anzutreten.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Sportunion Matrei in Osttirol erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Benjamin Cosic traf in der vierten Minute nach einem Freistoß per Kopf zur frühen Führung. Das 1:1 von Thal stellte Pascal Kofler sicher (30.). Auch er traf nach einem Freistoß per Kopf. Dominik Kofler machte in der 31. Minute das 2:1 von Thal/Assling perfekt. Thal bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Daniel Kofler für den Ausgleich sorgte (35.). Er versenkte einen Freistoß sehenswert im Kreuzeck. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Matrei am Ende glücklos

Kurz vor Ultimo war noch Jasmin Dindic zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von URC Thal/Assling verantwortlich (86.). Letzten Endes ging Thal im Duell mit der Sportunion Matrei als Sieger hervor.

Ibel Alempic, Trainer der URC Thal/Assling: "Nachbarschaftshilfe gibt es nicht. Uns hat auch nie jemand geholfen und vor allem kämpften hier mit Dölsach und Matrei gleich zwei Osttiroler Mannschaften um den Klassenerhalt. Da kann man sich nicht einmischen. Wir versuchten unser Spiel durchzuziehen, taten uns aber über weite Strecken schwer."

Fakten:

Thal/Assling beendete die Saison mit starken 50 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz und kann nach dem Sieg im letzten Spiel mit einem sehr positiven Gefühl in die Sommerpause gehen.

Für die TSU Matrei hingegen endete das Frühjahr bitter. In der Rückrundentabelle liegt man auf dem starken siebenten Platz. Da man im Herbst aber nur magere sieben Punkte einfuhr, war es letztendlich jetzt doch zu wenig. Ein Strohhalm an den man sich noch klammern kann, wäre wie schon angesprochen die Entscheidung des Verbandes am Montag. Vielleicht muss bzw. darf man dann noch in die Relegation. Wir bleiben am Ball.

Unterliga West: URC Thal/Assling – Sportunion Matrei in Osttirol, 3:2 (2:2)

86 Jasmin Dindic 3:2

35 Daniel Kofler 2:2

31 Dominik Klaus Kofler 2:1

30 Pascal Oliver Kofler 1:1

4 Benjamin Cosic 0:1

