1. Klasse Nord: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 15:46

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Noah Zinic (SV Kuchl 1b)

Endergebnis:



1. Noah Zinic (SV Kuchl 1b / 1795 Stimmen)

2. Dennis Strasshofer (USV L´hausen / 1058 Stimmen)

3. Kaan Coskun (SV Austria 1b / 708 Stimmen)

4. Markus Meisl (SV Kuchl 1b / 633 Stimmen)

5. Taus Askhabov (ASK Salzburg / 563 Stimmen)

6. Edvin Mahmuljin (SV Austria 1b / 490 Stimmen)

7. Matthias Typplt (1. Oberalmer SV / 242 Stimmen)

8. Philipp Winkler (SV Nußdorf/H. / 212 Stimmen)

9. Armin Begovic (ASK Salzburg / 201 Stimmen)

10. Andreas Kücher (USV St. Georgen / 193 Stimmen)