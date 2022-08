Oberalmer Unserie in Fuschl fortgesetzt

Details Samstag, 27. August 2022 17:35

Der 1. Oberalmer SV scheint das Gewinnen verlernt zu haben. Nachdem für den Vorjahres-Vizemeister aus den ersten drei Begegnungen lediglich ein mickriges Pünktchen herausgesprungen war, setzte es in Runde Nummer 4 den nächsten Dämpfer. Die Tennengauer mussten beim Tabellenführer USV Fuschl mehr als eine Stunde lang in Unterzahl agieren, unterlagen letzten Endes mit 1:3 und blieben somit saisonübergreifend im achten Spiel hintereinander ohne vollen Erfolg.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Gäste schwächten sich selbst

Das Kräftemessen mit dem aktuellen Klassenbesten startete für die Oberalmer grundsätzlich ganz gut. Schon in der vierten Minute schnüffelte die Dragicevic-Crew am Führungstreffer, Enis Rekic jagte das Spielgerät allerdings an die Latte. Augenblicke danach durfte auf der Gegenseite gejubelt werden, nachdem Michael Strassl nach Lazic-Maßflanke zum 1:0 einköpfte (12.). In der 20. Spielminute glückte den Gästen durch Andreas Perlak der Ausgleichstreffer. Die Freude über den hergestellten zahlenmäßigen Gleichstand wahrte auf Gästeseite allerdings nicht lange. Exakt sieben Minuten später ließ sich Daniel Pichler zu einer Tätlichkeit hinreißen und flog mit der Roten Karte vom Platz.

Später Zweifachstich ins Oberalmer Fußballherz

In Unterzahl hielt der Vorjahres-Zweite gut dagegen, ließ lange keine zwingenden Aktionen der Fuschler zu. Und so kam's in Minute 70 fast zum Super-Gau, doch Goalgetter Perlak ließ eine riesengroße Möglichkeit ungenutzt. Im Finish sollte sich die numerische Überlegenheit der Flachgauer dann aber doch bezahlt machen: Erst traf Stöllinger nach einem Eckball per Kopf (88.), im Nachschlag setzte Strassl im Konter endgültig den Deckel drauf - 3:1 (95.).