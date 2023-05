1:10! ASK_PSV von Lamprechtshausen vermöbelt

Details Montag, 22. Mai 2023 10:12

Der ASK_PSV Salzburg, Kellerkind der 1. Klasse Nord, wurde in der 27. Runde so richtig auseinander genommen. Die Städter, die in Bälde eine Spielgemeinschaft mit dem USK Gneis eingehen werden, wurden auf heimischem Boden vom USV Lamprechtshausen mit 1:10 abgeschossen.

ASK_PSV ging nach dem Pausentee sang- und klanglos unter

Nachdem sich der Rückstand zur Pause (Lamprechtshausens Bernhard Arbinger traf doppelt, 27., 30.) mit 0:2 noch in Grenzen gehalten hatte, brachen auf Seiten der Städter im Verlauf der zweiten Halbzeit alle Dämme. Gerald Holzner (47., 53., 66., 80.), Lorenz David (61., 87.), Dennis Strasshofer (79.) und abermals Arbinger (59.) fügten dem dann inferior auftretenden ASK_PSV eine zweistellige Pleite zu. Nedeljko Radivojac war zwischenzeitlich zumindest der Ehrentreffer vergönnt (64.).

1. Klasse Nord: ASK PSV Salzburg – USV Lamprechtshausen, 1:10 (0:2)

87 Lorenz David 1:10

80 Gerald Holzner 1:9

79 Dennis Strasshofer 1:8

66 Gerald Holzner 1:7

64 Nedeljko Radivojac 1:6

61 Lorenz David 0:6

59 Bernhard Arbinger 0:5

53 Gerald Holzner 0:4

47 Gerald Holzner 0:3

30 Bernhard Arbinger 0:2

27 Bernhard Arbinger 0:1

