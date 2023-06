Trotz 6:0-Erfolg: Bad Vigauns sofortiger Wiederabstieg besiegelt

Details Montag, 12. Juni 2023 11:22

Der UFC Bad Vigaun muss nach nur einer Spielzeit wieder runter. Und das, obwohl die Bonecker-Jungs im letzten Saisonspiel den ASK_PSV Salzburg zuhause klar mit 6:0 bogen. Die 37 gesammelten Zähler waren für die Tennengauer letztendlich zu wenig, weil man im direkten Vergleich mit der punktegleichen Kuchl 1b klein beigeben musste.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Bitterer Abstieg für Bad Vigaun

Im Kampf um den Klassenerhalt musste Bad Vigaun am letzten Spieltag unbedingt gewinnen. Und Bad Vigaun tat es auch. Die Schützlinge von Übungsleiter Harald Bonecker schenkten dem ASK_PSV ein halbes Dutzend Tore ein - Sebastian Götzinger (7.), David Göllner (39.), Anil Aygün (41.), Eray Celikay (85.) und Zweierpacker David Schabhüttl (32., 71.) sorgten für ein gelungenes Saisonende. Für den Verbleib in der 1. Klasse Nord reichte das allerdings nicht. Zwar bescherte der Meistertitel der (nicht aufstiegsberechtigten) Bergheimer 1b in der 2. Klasse Nord A den "Erstklässlern" einen Nicht-Abstiegsplatz mehr, im direkten Vergleich um genau dieses Plätzchen stieg die Kuchler 1b, die Neo-Champion Hof ein 0:0 abluchst hatte, gegen Vigaun (1:3, 6:0) jedoch besser aus. Ein Jahr nachdem man in der 2. Klasse Nord B den Meistertitel zelebriert hatte, geht's für Bad Vigaun wieder zurück.

