Innenverteidiger Haider als Matchwinner - Abtenau zwingt Perwang/Michaelbeuern in die Knie

Für den Aufsteiger SU Abtenau hatte es in den vergangenen drei Runden weder Tore noch Punkte gegeben. Im Heimspiel gegen die SG Perwang/Michaelbeuern kehrte die Bamberger-Truppe auf die Siegerstraße zurück. Die Tennengauer feierten einen 3:1-Sieg.

Abtenau beendete Torflaute

"Dass wir endlich wieder getroffen haben, ist erfreulich", zog Abtenau-Coach Mario Bamberger eine erste Bilanz. Nachdem der Aufsteiger in den letzten drei Begegnungen ohne Torerfolg geblieben war, wurde just gegen die Spielgemeinschaft Perwang/Michaelbeuern wieder die Tormaschinerie angeworfen. Konrad überlegt (10.) und Lindenthaler mit viel Wucht (40.) sorgten im Laufe der ersten 45 Minuten für die Jubeltrauben. Zweitgenannter verballerte zudem einen Elfer. Dazwischen hatte Gäste-Akteur Rippl die Partie ausgeglichen (22.).

Aufsteiger siegte mit schlotternden Knien

"In der zweiten Hälfte haben wir nur mehr verteidigt, irgendwie ein bisschen Angst gehabt", erzählte Bamberger. Nichtsdestotrotz avancierte Innenverteidiger Haider zum großen Matchwinner. In Hälfte eins beide Goals vorbereitet, traf er pünktlich zur Stundemarke per Elfer zum 3:1-Sieg. "Das Ergebnis ist positiv, spielerisch waren wir nicht so stark", sagte Bamberger, der dem Gegner parallel ein großes Kompliment aussprach: "Sie waren gut, stehen in der Tabelle nicht verdient da unten."

