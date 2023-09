Ex-Nationalspieler heuert bei 1. Klasse-Schlusslicht Saalbach an

Details Samstag, 09. September 2023 13:00

Dem USC Saalbach-Hinterglemm, Tabellenletzter in der 1. Klasse Süd, ist ein wahrer Transfercoup gelungen. Wie die Glemmtaler bestätigten, konnte man sich die Dienste von Ex-Profi Sanel Kuljic sichern. Der mittlerweile 45-Jährige hatte seine aktive Karriere 2019 eigentlich schon für beendet erklärt.

Fotocredit: GEPA/Red Bull Media

Transferhammer im Glemmtal

Sportlich lief es für Landesliga-Absteiger Saalbach - um es höflich zu formulieren - bis dato unrund. Gestern setzte es mit dem Heim-1:3 gegen Flachau die siebente Ligaschlappe im siebenten Spiel. Nun sorgt der Verein aus der 1. Klasse Süd zumindest außerhalb des Platzes für einen Wow-Effekt. Wie durchsickerte, will es Sanel Kuljic, der im Sommer 2019 in die Fußballer-Pension gegangen war, doch noch einmal wissen und wird künftig für die Saalbach-Hinterglemmer auflaufen. "Sanel ist mit einer Saalbacher Hotellierin liiert und hat in einem Gespräch sein Interesse bekundet", verrät Sektionsleiter Helmut Kurej. Auf was sich der ehemalige Nationalspieler einlässt, wurde laut Kurej besprochen. "Er weiß über die aktuelle Lage Bescheid." Wann der Ex-Profi im Glemmtal sein Debüt gibt, ist aber noch unklar.

Nationalteam-Erfahrung für Saalbach - "Eine tolle Geschichte"

Kuljic, der unter anderem Vereine wie LASK, Ried, Austria Wien und Sion auf seiner Agenda stehen hat, brachte es in seiner Profikarriere auf 104 Bundesliga-Einsätze (36 Tore), 172 2. Liga-Einsätze (94 Tore) und 20 Länderspiel-Einsätze (3 Tore). Zudem lief der 45-Jährige fünf Mal im UEFA-Cup (heute: Europa-League) auf. "So einen Spieler im Verein zu haben, ist natürlich eine tolle Geschichte - vor allem in dieser schwierigen Situation. Davon wird der ein oder andere Youngster sicherlich profitieren", so Kurej.

