Radstadt sieht Frühjahr als "Testphase"

Der UFC Radstadt ist im Herbst hinter den eigenen Erwartungen geblieben. Aufgrund von chronischen Verletzungssorgen mussten sich die Ennspongauer letztendlich mit Tabellenposition zehn begnügen. Im Frühjahr respektive in der kommenden Saison soll's wieder rosiger ausschauen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Lange Verletztenliste sorgte für lange Gesichter

Nach 16 absolvierten Spieltagen liegen die Kicker des UFC Radstadt in der 1. Klasse Süd auf dem zehnten Tabellenplatz. "Damit sind wir natürlich nicht zufrieden. Wir hätten uns mehr erwartet", seufzt Sektionsleiter Karl Schatzl. Dass lediglich eine Position im tabellarischen Niemandsland herausspringen wollte, war laut Schatzl dem erbarmungslosen Verletzungsteufel geschuldet: "Wir hatten ständig acht, neun Verletzte, welche wir mit Ergänzungsspielern auffüllen mussten. Auf Dauer kann das keine Mannschaft aushalten." Die angesprochenen Ergänzungsspieler erledigten ihren Job aber bravourös. "Sie haben echt gut gespielt, teils aber unglücklich verloren."

Radstadt will "den einen oder anderen Platz gutmachen"

Momentan leuchtet auf der Liste der angeschlagenen bzw. verletzten Protagonisten kein einziger Name auf. "Ich hoffe, das bleibt so", betet Schatzl in Richtung Fußballgott. Sollte es tatsächlich so bleiben, kann man gut und gerne davon ausgehen, dass die Ennspongauer künftig wieder erfolgreicher sind. "Auch wenn das Frühjahr für uns im Endeffekt eine Testphase im Hinblick auf die neue Saison ist, erwarte ich schon, dass wir noch den einen oder anderen Platz gutmachen", meint Schatzl. Sorgenfrei: Mit dem Abstiegskampf haben die Mannen von Übungsleiter Andreas Wallner nichts an der Mütze. Sogar bei drei Absteigern, müsste Radstadt - Stand jetzt - nicht nervös werden, liegt man doch 13 Punkte vor der zwölftplatzierten Pinzgauer 1b, 14 vor St. Martin/L. und 20 vor Schlusslicht Saalbach.

Qualitätsschub dank Heimkehrer-Trio

In der Winterpause entschied sich mit Marco Moises, Nico Leitgeb (beide Altenmarkt) und Bajram Muslija (St. Johann 1b) ein Trio für die Rückkehr an die Ennsfieldroad. "Marco und Bajram sind ein fixer Bestandteil. Bei Nico müssen wir noch schauen, wie es sich beruflich ausgeht", lässt Schatzl wissen. Das erste Testspiel gegen St. Martin/T., das gestern hätte stattfinden sollen, musste witterungsbedingt abgeblasen werden. Gegen die steirischen Klubs, Schladming (3.3.) und Gröbming (9.3.), sollte es aber pfeifen. "Zumal das Wetter für die nächsten 14 Tage ja ziemlich gut aussieht", ist Schatzl auch meteorologisch up to date. Den Pflichtspielauftakt gibt's für die Radstädter am 30. März - auswärts bei der abstiegsgefährdeten FC Pinzgau 1b.

Wintertransfers

Zugänge: Marco Moises, Nico Leitgeb (beide Altenmarkt), Bajram Muslija (St. Johann)

Abgänge: Semir Beganovic (Altenmarkt)

Herbst 2023 auf einen Blick

Höchste Siege: 4:0 gegen Saalbach, Großarl

Höchste Niederlage: 1:7 gegen Bruck

Bester Torschütze: Severin Assinger (6)