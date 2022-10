Wieder Eklat um FC Bad Gastein

Details Montag, 10. Oktober 2022 10:57

Der FC Bad Gastein hat wieder einmal für viel Gesprächsstoff gesorgt! Am Sonntagnachmittag verweigerten die Gasteiner gegen den USV Großarl nach der Halbzeitpause ein Weiterspielen. Die Partie muss nun am grünen Tisch entschieden werden - nicht zum ersten Mal in dieser Saison.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

FCB setzte sich neuerlich die Clownnase auf

Nach einem mehr als chaotischen Saisonverlauf wollten sich die Schützlinge rund um Übungsleiter Petar Glavas am Riemen reißen, die Herbstmeisterschaft halbwegs seriös zu Ende bringen. Doch im Heimspiel gegen Großarl gab's den nächsten Zwischenfall. Beim Halbzeitstand von 0:3 traten die Gasteiner nach dem Pausentee nicht mehr an. "Einige Spieler waren nicht mehr bereit, wieder aufzulaufen", erzählte Vereinsobmann Eckardt Mayer. Die Zukunft des Klubs hängt nach wie vor an einem seidenen Faden. "Mitte der Woche werden wir wissen, ob wir bis zur Winterpause weitermachen können oder die Notbremse ziehen müssen."

Dritte Strafverifizierung der laufenden Saison

Leider Gottes kein Novum, dass ein Spiel mit FCB-Beteiligung nicht ordnungsgemäß zu Ende gebracht werden konnte. Schon in der 1. Runde hatte die Glavas-Bande auswärts gegen Mittersill nach 0:12-Rückstand in Minute 60 w.o. gegeben. In der 3. Runde gegen Radstadt war man erst gar nicht angetreten.