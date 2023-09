Hollersbach stürzt Schießbude Saalbach ins nächste Debakel

Details Sonntag, 03. September 2023 16:04

Der USV Hollersbach ist im Heimspiel gegen Schlusslicht USC Saalbach-Hinterglemm seiner Favoritenrolle mehr als gerecht geworden. Die Oberpinzgauer setzten sich gegen überforderte Glemmtaler mit 9:0 durch.

Tag der offenen Tür bei Absteiger Saalbach

In der ersten halben Stunde hatten die Gäste aus Saalbach-Hinterglemm noch brav dagegen gehalten. Im Schlussakt der ersten Halbzeit sollten dann aber alle Dämme brechen. Nikola Kryk (33.), Manuel Seeber (35.), Gabriel Lackner (40.), Alexander Knapp (42.) und Florian Seeber (44.) stellten im Handumdrehen auf 5:0.

Das muntere Scheibenschießen ging nach der Pause in die nächste Runde. Nikola Kryk (50.), Simon Lackner per Elfer (59.), Florian Seeber (69.) und der eingewechselte Andre Cublesan (78.) sorgten für ein 9:0-Schützenfest. Horror-Bilanz: Die Saalbacher kassierten in den ersten sechs Runden nicht weniger als 44 Gegentreffer.

1. Klasse Süd: USV Hollersbach – USC Raiffeisen Saalbach-Hinterglemm, 9:0 (5:0)

77 Andrei Cublesan 9:0

68 Florian Seeber 8:0

59 Simon Lackner 7:0

50 Nikola Kryk 6:0

45 Florian Seeber 5:0

42 Alexander Knapp 4:0

39 Gabriel Lackner 3:0

36 Manuel Seeber 2:0

33 Nikola Kryk 1:0

