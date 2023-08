Bruck führt Nachbar Zell vor

Details Sonntag, 27. August 2023 22:18

Der SK Bruck hat das Top-Spiel der Runde auswärts beim FC Zell am See deutlich mit 4:0 für sich entschieden. Marc Niederegger und Fabrice Maahs schnürten jeweils einen Zweierpack.

Bruck beutete lethargische Zeller aus

Im Duell zweier Titelfavoriten erwischten die Zeller im heimischen Alois-Latini-Stadion einen rabenschwarzen Tag. Die Entacher-Crew geriet schon in der zweiten Minute ins Hintertreffen, als Marc Niederegger auf 0:1 stellte und den Gästeblock in Feierlaune versetzte. Für die Hausherren sollte es noch dicker kommen. Erst finalisierte Fabrice Maahs eine einstudierte Freistoßvariante (31.), nur um in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Doppelpack zu schnüren (45.+2).

Auch Niederegger traf in doppelter Ausführung

Die Brucker bekamen einfach nicht genug. Zu Beginn der zweiten Spielhälfte nützten die Gäste die Schlafmützingkeit in der Zeller Hintermannschaft eiskalt aus, Walch bediente Niederegger, der wie Kumpane Maahs ebenfalls einen Zweierpack bejubelte (51.). Auf Seiten der Platzherren lief an diesem Fußballnachmittag wirklich nicht viel zusammen. Einzig ein Freistoß, der die Torumrandung küsste, stand auf der Zeller Habenseite.

Am kommenden Wochenende kann sich der FC Zell am See in Annaberg rehabilitieren, Bruck bekommt es auf der eigenen Anlage mit Hüttschlag zu tun.

1. Klasse Süd: FC Zell am See – SK Bruck, 0:4 (0:3)

51 Marc Niederegger 0:4

47 Fabrice Maahs 0:3

31 Fabrice Maahs 0:2

2 Marc Niederegger 0:1

