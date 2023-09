Vier Tore in elf Minuten: Rauris mit Traumfinish gegen Zell

Details Montag, 18. September 2023 11:55

Dank einem fulminanten Endspurt hat der USK Rauris den FC Zell am See zuhause mit 6:4 gebogen. Kurios: Bis zur 82. Minute waren die Rauriser noch mit 2:4 in Rückstand gelegen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Rauris wechselte im Finish in den Vollsprintmodus

Die favorisierten Bergstädter gingen in der Sonnblickarena fast schon etatmäßig durch Arlind Haziri (23.) in Front. Doch die gewohnt heimstarken Rauriser boten den Zellern mehr als nur die Stirn. Nachdem Elias Groder das Pausen-1:1 markiert hatte (29.), brachte Alexander Essl seine Farben nach dem Seitenwechsel erstmals an diesem Fußballnachmittag auf die Siegerstraße (57.). Dass auch die Entacher-Jungs Turnaround können, bewiesen sie in der weiteren Folge. Ein lupenreiner Hattrick von Tormaschine Josip Brkic (67., 76., 80.) machte aus einem 1:2-Rückstand eine 4:2-Führung. Deckel drauf? Denkste! In einer äußerst verrückten Schlussphase glückten den Platzherren in elf Minuten vier Treffer: Comebacker Eduard Wimberger, der doppelt traf (82., 86.), abermals Alexander Essl (90.) und Kevin Bolterl (93.) feuerten die Schöberl-Crew doch noch zum Sieg.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.