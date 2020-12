1. Landesliga: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 15:45

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Daniel Bytel (SC Leogang)

Endergebnis:



1. Daniel Bytel (SC Leogang / 3028 Stimmen)

2. Dzenan Durak (USV Plainfeld / 2911 Stimmen)

3. Thomas Scherer (SC Pfarrwerfen / 1284 Stimmen)

4. Michael Lang (SV Anthering / 824 Stimmen)

5. Maximilian Lintschinger (SV Schwarzach / 403 Stimmen)

6. Patrick Berger (USK St. Michael / 396 Stimmen)

7. Tobias Führling (SC Bad Hofgastein / 371 Stimmen)

8. Benjamin Rogl (SC Bad Hofgastein / 212 Stimmen)

9. Christian Grössinger (Union Henndorf / 193 Stimmen)

9. Mario Klammer (SV Schwarzach / 193 Stimmen)